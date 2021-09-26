Какое питание помогает жить дольше? Исследователи рассказали о правильной диете

Правильным питанием можно добиться долголетия и прекрасного самочувствия. Диета, как известно, оказывает значительное влияние на потерю веса и на здоровье человека в целом. Как сообщает Express, продукты по-разному влияют на организм, они могут либо сокращать, либо увеличивать продолжительность жизни. Какая диета поможет стать долгожителем?

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Когда в крови постоянно наблюдается высокий уровень сахара, с которым приходится бороться, это приводит к увеличению веса, ухудшению метаболизма и повышенному риску сердечных заболеваний. Избыток инсулина из-за чрезмерного потребления углеводов с течением времени может привести ко многим проблемам со здоровьем. Первая из них – это ожирение, поскольку наш организм постоянно находится в режиме накопления жира. Далее – избыток инсулина может стать причиной развития диабета, высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и даже рака.

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Исследования показали, что низкоуглеводная диета может увеличить продолжительность жизни человека. Две научные группы, которые не взаимодействовали между собой, пришли к единому выводу: диета с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов увеличивает продолжительность жизни, а также поддерживает в тонусе память и мышцы мышей. В одном случае грызунов кормили так, что от 70 до 90 % дневной нормы калорий они получали из жиров. Это сравнивалось с контрольными группами, получавшими из жиров всего от 13 до 17 % калорий суточной нормы, причем углеводы составляли основную часть разницы. Было обнаружено, что мыши на диете с высоким содержанием жиров живут дольше, имеют более низкие показатели смертности в среднем возрасте и лучше справляются с тестами на когнитивные функции.

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Снижение риска диабета Людям с диабетом 2 типа часто рекомендуется регулировать потребление углеводов, потому что углеводы превращаются в сахар и в больших количествах могут вызывать скачки сахара в крови. Более низкое потребление углеводов может помочь устранить эту проблему и уменьшить потребность человека в инсулине.

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Люди с диабетом 2 типа могут похудеть и значительно снизить уровень сахара в крови, соблюдая низкоуглеводную диету. В одном исследовании люди с диабетом 2 типа, соблюдавшие низкоуглеводную диету, не только похудели, но им стало нужно меньше инсулиновых препаратов, а у некоторых испытуемых даже началась ремиссия.

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Улучшить самочувствие и повысить шансы на долгую жизнь могут и продукты растительного происхождения. Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, было основано на анализе информации о потреблении пищи более чем 10 тысячами американцев среднего возраста, которые наблюдались с 1987 года по 2016 год и не имели сердечно-сосудистых заболеваний на момент начала исследования. Затем они классифицировали модели питания участников по соотношению продуктов растительного и животного происхождения.

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Исследование показало, что люди, которые ели больше растительной пищи, имели на 16 % более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Самое высокое потребление растительной пищи было также связано с 32-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 25 % меньшим риском смерти от любой причины по сравнению с теми, кто ел наименьшее количество растительной пищи.

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