«Пытался дозвониться до девушки, но никак не мог». Максим Недосеков об ощущениях после олимпийской бронзы и спортивных планах

Новости Беларуси. Атмосфера эйфории не покидает уже второй день Национальный аэропорт Минск. Наши олимпийские медалисты возвращаются на родную землю. 4 августа тепло и душевно встречали Максима Недосекова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прикоснуться к олимпийцу и лично с ним пообщаться приехали родные и поклонники атлета. Наших олимпийцев также встречала съемочная группа СТВ. Какая высота покорилась папе прыгуна в высоту, когда тот завоевал медаль? В чем секрет успеха Недосекова по мнению его первого тренера? Ответы на эти вопросы и многое другое в репортаже Оксаны Семашко.

Недосеков не раз приводил в восторг судей самых престижных соревнований. Громко он заявил о себе еще на старте спортивной карьеры, выиграв чемпионат Европы среди юниоров с результатом 2 метра 33 сантиметра, побив рекорд соревнования, который держался 40 лет. И вот теперь олимпийская высота. В свои 23 парень из Витебска – лучший белорусский легкоатлет 2018 года и мастер спорта международного класса. «Почти двое суток ехала на поезде до Минска». Кто приехал встречать Максима Недосекова в столичный аэропорт?

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр-2020:

Было бы рановато, если бы я сейчас, в 23 года, прыгнул 2,39 и забрал золото. Еще впереди несколько Олимпиад, и там нужно показывать хорошие результаты, можно прыгать и выше 2,39 и забирать свое заслуженное золото. Пытался дозвониться до девушки, но никак не мог – у нее скрытый аккаунт. Первым сразу позвонил родителям. Дозвонился, у японцев взял телефон. Я говорю: «У вас есть WhatsApp или Viber?» – «Ничего нет!» Я говорю: «Устанавливай». Недельку надо отдохнуть, все осознать, поработать со СМИ – отдать эту всю недельку. А потом обратно старты. У меня еще около пяти стартов. Конечно, столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью все это перекрывает, поэтому вам большое спасибо.