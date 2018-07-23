7-летняя девочка поиграла с динозаврами. Эту удивительную встречу устроил её папа

Новости США. Заботливый папа Лил Корам устроил для семилетней дочери Шелби Корам настоящее шоу с динозаврами из Юрского периода. Теперь девочка думает, что за окнами дома живут самые настоящие ящеры.

Мужчина умеет отлично обращаться с проекторами благодаря работе в казино. Это уже не первое шоу для малышки Шелби. Ранее Лил показывал девочке салют на потолке и создавал снегопад за окнами дома. Динозавры выглядели особенно реалистичными, девочка даже захотела поиграть с ними в мяч.