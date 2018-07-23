7-летняя девочка поиграла с динозаврами. Эту удивительную встречу устроил её папа
Новости США. Заботливый папа Лил Корам устроил для семилетней дочери Шелби Корам настоящее шоу с динозаврами из Юрского периода. Теперь девочка думает, что за окнами дома живут самые настоящие ящеры.
Мужчина умеет отлично обращаться с проекторами благодаря работе в казино. Это уже не первое шоу для малышки Шелби. Ранее Лил показывал девочке салют на потолке и создавал снегопад за окнами дома. Динозавры выглядели особенно реалистичными, девочка даже захотела поиграть с ними в мяч.
Возле окон гостиной и стеклянной двери отец поставил большой экран и проецировал на него картинку. Маленькой Шелби казалось, будто динозавры заглядывают прямо в окна. Когда девочка заходила в комнату, она не знала, что ее ждет, а когда увидела, то вовсе не испугалась.
Папа снял на видео реакцию дочки: девочка завороженно смотрит на джунгли и наблюдает за ящерами, потом приносит мяч и видно: ребенок рассчитывает поиграть с новыми друзьями.
Лил признается: планирует еще больше преобразить комнату дочери. Он намерен добавить поющих птиц и оживающих русалок. «Папа может все», – гордится Шелби и рассказывает подружкам.
Папы все чаще пытаются быть ближе к детям, быть настоящим другом и опорой. Одни уходят в отцовский отпуск, а другие гордятся знаниями дочерей в IT-сфере и даже тестируют на себе игры, созданные детьми (подробности читайте здесь).