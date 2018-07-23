Новая оптическая иллюзия «Конфетти». Какого цвета круги?

Новости США. Американский профессор Дэвид Новик опубликовал в своем профиле в Twitter запись. На картинке – оптическая иллюзия, которую ученый назвал «Конфетти».

Поразительная оптическая иллюзия, которая взрывает мозг (видео)

На экране изображено несколько кругов, перечеркнутых разноцветными горизонтальными полосками. Из-за полос кажется, что все круги разноцветные. На самом же деле, все круги одного цвета – светло-персикового.

В основу «Конфетти» легла иллюзия Манкера-Уайта.

Какого цвета платье: спор о цвете платья разгорелся в Интернете

Под записью Дэвида Новика в социальной сети появилось около 200 комментариев. Профессор опубликовал несколько версий оптической иллюзии.