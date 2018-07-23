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Новая оптическая иллюзия «Конфетти». Какого цвета круги?

23 июля 2018 14:39
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Новости США. Американский профессор Дэвид Новик опубликовал в своем профиле в Twitter запись. На картинке – оптическая иллюзия, которую ученый назвал «Конфетти». 

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На экране изображено несколько кругов, перечеркнутых разноцветными горизонтальными полосками. Из-за полос кажется, что все круги разноцветные. На самом же деле, все круги одного цвета – светло-персикового. 

В основу «Конфетти» легла иллюзия Манкера-Уайта. 

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Под записью Дэвида Новика в социальной сети появилось около 200 комментариев. Профессор опубликовал несколько версий оптической иллюзии. 

Новая оптическая иллюзия «Конфетти». Какого цвета круги? -1

Источник фото: twitter.com/NovickProf

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«Великолепно! Я последовала вашей идее и сделала похожую картинку. Желтые сердца стали разноцветными».

«Ого! Когда была открыта эта иллюзия? Это фантастика!»

«Это невероятно! Мне пришлось увеличить картинку, чтобы увидеть один цвет и рассмотреть детали».

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# Необычное # калейдоскоп

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