«Хотим, чтобы каждый белорус рассказал о своей малой родине»: телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую визуальную оду

Новости Беларуси. Малая родина – крупным планом! Телеканал СТВ объявляет конкурс на лучшую визуальную оду родному городу или поселку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для участия нужно снять видео- или фоторепортаж, чтобы и другие смогли оценить красоту вашего любимого уголка Беларуси. Мобильник, любительская видеокамера или дедушкин фотоаппарат – выбирайте любой доступный инструмент. Помериться творческими силами и на всю страну признаться в любви родному краю можно будет до осени.

Татьяна Ревизоре уже познакомилась с некоторыми работами и узнала, какой приз же ждет победителя.

Десятки работ – и это только в первые дни конкурса. О малой родине крупным планом готовы рассказать из разных уголков Беларуси.

Деревня Дворец. В прошлом – шляхетское местечко с героической историей, сегодня – агрогородок, в котором живет более 800 человек.

Заветный уголок у каждого, конечно, свой. Для одного это родной город, поселок, улица. Для другого – деревенский домик, старая баня и даже представители местной фауны. Как бы то ни было, показать близкие сердцу места в самых выгодных ракурсах теперь можно на всю страну.

Конкурсная работа Андрея Ерошевского:

Место, на котором располагался хутор Ореховка, ну просто живописнейшее. У меня за спиной высокий берег Березины.

Проект на YouTube повествует о Светлогорске и его окрестностях. Авторы – энтузиасты. Творческая команда проверяет городские легенды, исследует местные ландшафты и добывает интересные факты о малой родине.

Красоту и величие Немана не раз воспевали в стихах и прозе. Чтобы сложить визуальную оду, создателям этого ролика пришлось объездить буквально всю область.

Мощная река с высоты птичьего полета – проект гродненской газеты.

Конкурсная работа Александра Наумчика:

Ошмяны являются одним из уникальных городов Беларуси, где сохранились почти все составляющие исторического прошлого.

А вот автора этого видео в родных Ошмянах знают хорошо. Александр Наумчик увлекается историей и фотографией. Буквально осенью в краеведческом музее прошла его фотовыставка. Город детства мастер кадра показал в фотографиях-коллажах.

Еще одна конкурсная видеозарисовка – из деревни Лоси Бобруйского района. Создатель ролика – журналист. В ролях: супруга, теща, тесть, а также бычок Боря. Все снято на телефон и смонтировано на нем же.

Мобильный телефон, профессиональная телекамера либо винтажный фотоаппарат – тон съемке задает только автор. Комментарии и в кадре, и за кадром приветствуются.

Конкурсная работа Виталия Штарнова:

Лебеди на озере Чернявском. Красавцы.

Ни временных, ни количественных рамок организаторы сознательно не ставят. Не ограничен творческий полет и по формату. Практически все конкурсные материалы сразу же попадают на сайт СТВ.

Татьяна Бирук, заместитель директора дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы хотим сделать этот конкурс масштабным, поэтому мы примем любой рисунок, любую зарисовку, сочинение, видеоработу, фотоработу. Потому что хотим, чтобы каждый белорус рассказал о своей малой Родине. Мы хотим попросить каждого, что бы свои работы сопровождали короткими комментариями. То есть вы не стесняйтесь: вы можете написать буквально два-три предложения о том месте, которое вам дорого, и о том, какое вы имеете отношение к этому городу.