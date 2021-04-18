Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съёмочная группа СТВ помогла животному

Съемочная группа СТВ в одной из командировок стала очевидцем, когда тоже «все стояли, улыбались и снимали». В общем, аншлаг у оживленной трассы. А зверь в реальной опасности.

– Он все равно идет на дорогу. Ты понимаешь, что это очень опасно? – Стой, стой! Куда ты идешь? – Нельзя туда.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

Набрали знакомому лесничему. Он сказал, что ситуация достаточно распространенная. Мама со стадом перешли на противоположную сторону, и вот ребенок – такой потеряшка.

Мы говорим: а что нам делать? Забрать его с собой? Он такой хиленький, как котенок. Обычно такое животное убегает от людей, а у этого уже все, сил нет. Он говорит: «Обязательно постарайтесь отправить его в лес, чтобы он нашел свою маму».

Бывает, животное ранено или детёныш отбился от мамы. Как себя вести, если увидели дикого зверя?