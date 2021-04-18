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Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съёмочная группа СТВ помогла животному

18 апреля 2021 16:41
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Новости Беларуси. Косуля-«камикадзе» на обочине крупной автомагистрали попала в безвыходную ситуацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съёмочная группа СТВ помогла животному-1

Съемочная группа СТВ в одной из командировок стала очевидцем, когда тоже «все стояли, улыбались и снимали». В общем, аншлаг у оживленной трассы. А зверь в реальной опасности.

«Все стояли, улыбались и снимали». Почему все осудили мужчину, который помог медвежонку выбраться из западни?

Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съёмочная группа СТВ помогла животному-4

Он все равно идет на дорогу. Ты понимаешь, что это очень опасно?
– Стой, стой! Куда ты идешь?
– Нельзя туда.

Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съёмочная группа СТВ помогла животному-7

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Набрали знакомому лесничему. Он сказал, что ситуация достаточно распространенная. Мама со стадом перешли на противоположную сторону, и вот ребенок – такой потеряшка.

Мы говорим: а что нам делать? Забрать его с собой? Он такой хиленький, как котенок. Обычно такое животное убегает от людей, а у этого уже все, сил нет. Он говорит: «Обязательно постарайтесь отправить его в лес, чтобы он нашел свою маму».

Бывает, животное ранено или детёныш отбился от мамы. Как себя вести, если увидели дикого зверя?

Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съёмочная группа СТВ помогла животному-10

Оксана Семашко, корреспондент:
Устроили зебру для косули. Сердобольная съемочная группа СТВ перевела испуганное животное через трассу. Вот такое призвание – спасать не только жизнь лесному обитателю, но и зрителей от информационного голода. Так что перед тем, как кого-либо судить или запиливать очередную сторис, оглянитесь: возможно, именно в этот момент совсем рядом кому-то нужна ваша реальная помощь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Оксана Семашко # Анастасия Макеева # Фотофакт

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