Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съёмочная группа СТВ помогла животному

Новости Беларуси. Косуля-«камикадзе» на обочине крупной автомагистрали попала в безвыходную ситуацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Косуля-«камикадзе» на обочине крупной автомагистрали попала в безвыходную ситуацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Съемочная группа СТВ в одной из командировок стала очевидцем, когда тоже «все стояли, улыбались и снимали». В общем, аншлаг у оживленной трассы. А зверь в реальной опасности.
«Все стояли, улыбались и снимали». Почему все осудили мужчину, который помог медвежонку выбраться из западни?
– Он все равно идет на дорогу. Ты понимаешь, что это очень опасно?
– Стой, стой! Куда ты идешь?
– Нельзя туда.
Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Набрали знакомому лесничему. Он сказал, что ситуация достаточно распространенная. Мама со стадом перешли на противоположную сторону, и вот ребенок – такой потеряшка.
Мы говорим: а что нам делать? Забрать его с собой? Он такой хиленький, как котенок. Обычно такое животное убегает от людей, а у этого уже все, сил нет. Он говорит: «Обязательно постарайтесь отправить его в лес, чтобы он нашел свою маму».
Бывает, животное ранено или детёныш отбился от мамы. Как себя вести, если увидели дикого зверя?
Оксана Семашко, корреспондент:
Устроили зебру для косули. Сердобольная съемочная группа СТВ перевела испуганное животное через трассу. Вот такое призвание – спасать не только жизнь лесному обитателю, но и зрителей от информационного голода. Так что перед тем, как кого-либо судить или запиливать очередную сторис, оглянитесь: возможно, именно в этот момент совсем рядом кому-то нужна ваша реальная помощь.