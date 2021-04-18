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Мужчина хотел принять участие в семейном фото для мамы и поссорился с женой. Проблема в цвете одежды

18 апреля 2021 11:53
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Семья хотела сделать общий снимок для мамы, поскольку женщина себя неважно чувствует. Однако супруга одного из членов семьи наотрез отказалась поддержать идею. 

Пользователь Reddit под ником Ajkgsjkagskagksgkasg захотел посоветоваться с другими пользователями ресурса и рассказал им о своей ситуации. По словам мужчины, он женат, ему и его супруге уже больше 40 лет. Пара одевается немного нестандартно, но в целом не привлекает к себе какого-либо особого внимания. 

Ajkgsjkagskagksgkasg с годами стал носить более яркие вещи, а его жена со времён средней школы предпочитает носить исключительно чёрные вещи. По словам автора истории, из-за этого у его избранницы случались проблемы. Например, она не смогла пойти на выпускной, потому что там была запрещена одежда чёрного цвета. Из-за аналогичного дресс-кода женщину однажды уволили с работы. И ещё пришлось отказаться от занятий боевыми искусствами. 

Мужчина хотел принять участие в семейном фото для мамы и поссорился с женой. Проблема в цвете одежды -1

Фото: pixabay.com 

«Она даже надела чёрное свадебное платье. У меня нет претензий к её стилю, я думаю, что она привлекательная, чудесная и очень успешная в своей карьере», – добавил автор публикации. 

Сейчас мама Ajkgsjkagskagksgkasg болеет, поэтому семья решила сделать общий снимок, чтобы подбодрить женщину. Сестра автора истории предложила сфотографироваться в фиолетовых футболках с надписью «Выздоравливай, мама». Фиолетовых – потому что это любимый цвет мамы Ajkgsjkagskagksgkasg. 

Когда супруга мужчина молча взяла футболку, он подумал, что по такому случаю его избранница готова сделать исключение, и был очень рад. Однако затем автор истории узнал, что его жена покрасила футболку в чёрный цвет. Поскольку мужчина хочет поддержать маму общим снимком, он сильно разозлился. В ходе ссоры автор публикации заявил, что его супруге надо сходить к психотерапевту. 

Мужчина хотел принять участие в семейном фото для мамы и поссорился с женой. Проблема в цвете одежды -4

Фото: pixabay.com 

Немного остыв, Ajkgsjkagskagksgkasg решил спросить у пользователей ресурса, поступил ли он плохо, и если да, то как нужно действовать правильно. Комментаторы пришли к выводу, что в целом никто в этой истории не является плохим. Они посоветовали несколько вариантов того, как можно справиться с ситуацией. Один из них – предложить жене Ajkgsjkagskagksgkasg просто подержать футболку перед собой, так она сможет принять участие в общей идее, не меняя своих привычек. 

Кстати, ранее мы рассказывали о семье, отношения в которой можно считать образцовыми. Посмотрите, как мужчина помогает супруге в её занятии – здесь подробности

# Одежда # калейдоскоп

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