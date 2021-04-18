Мужчина хотел принять участие в семейном фото для мамы и поссорился с женой. Проблема в цвете одежды

Семья хотела сделать общий снимок для мамы, поскольку женщина себя неважно чувствует. Однако супруга одного из членов семьи наотрез отказалась поддержать идею. Пользователь Reddit под ником Ajkgsjkagskagksgkasg захотел посоветоваться с другими пользователями ресурса и рассказал им о своей ситуации. По словам мужчины, он женат, ему и его супруге уже больше 40 лет. Пара одевается немного нестандартно, но в целом не привлекает к себе какого-либо особого внимания. Ajkgsjkagskagksgkasg с годами стал носить более яркие вещи, а его жена со времён средней школы предпочитает носить исключительно чёрные вещи. По словам автора истории, из-за этого у его избранницы случались проблемы. Например, она не смогла пойти на выпускной, потому что там была запрещена одежда чёрного цвета. Из-за аналогичного дресс-кода женщину однажды уволили с работы. И ещё пришлось отказаться от занятий боевыми искусствами.

Фото: pixabay.com

«Она даже надела чёрное свадебное платье. У меня нет претензий к её стилю, я думаю, что она привлекательная, чудесная и очень успешная в своей карьере», – добавил автор публикации. Сейчас мама Ajkgsjkagskagksgkasg болеет, поэтому семья решила сделать общий снимок, чтобы подбодрить женщину. Сестра автора истории предложила сфотографироваться в фиолетовых футболках с надписью «Выздоравливай, мама». Фиолетовых – потому что это любимый цвет мамы Ajkgsjkagskagksgkasg. Когда супруга мужчина молча взяла футболку, он подумал, что по такому случаю его избранница готова сделать исключение, и был очень рад. Однако затем автор истории узнал, что его жена покрасила футболку в чёрный цвет. Поскольку мужчина хочет поддержать маму общим снимком, он сильно разозлился. В ходе ссоры автор публикации заявил, что его супруге надо сходить к психотерапевту.

Фото: pixabay.com