Мужчина хотел принять участие в семейном фото для мамы и поссорился с женой. Проблема в цвете одежды
Семья хотела сделать общий снимок для мамы, поскольку женщина себя неважно чувствует. Однако супруга одного из членов семьи наотрез отказалась поддержать идею.
Пользователь Reddit под ником Ajkgsjkagskagksgkasg захотел посоветоваться с другими пользователями ресурса и рассказал им о своей ситуации. По словам мужчины, он женат, ему и его супруге уже больше 40 лет. Пара одевается немного нестандартно, но в целом не привлекает к себе какого-либо особого внимания.
Ajkgsjkagskagksgkasg с годами стал носить более яркие вещи, а его жена со времён средней школы предпочитает носить исключительно чёрные вещи. По словам автора истории, из-за этого у его избранницы случались проблемы. Например, она не смогла пойти на выпускной, потому что там была запрещена одежда чёрного цвета. Из-за аналогичного дресс-кода женщину однажды уволили с работы. И ещё пришлось отказаться от занятий боевыми искусствами.
«Она даже надела чёрное свадебное платье. У меня нет претензий к её стилю, я думаю, что она привлекательная, чудесная и очень успешная в своей карьере», – добавил автор публикации.
Сейчас мама Ajkgsjkagskagksgkasg болеет, поэтому семья решила сделать общий снимок, чтобы подбодрить женщину. Сестра автора истории предложила сфотографироваться в фиолетовых футболках с надписью «Выздоравливай, мама». Фиолетовых – потому что это любимый цвет мамы Ajkgsjkagskagksgkasg.
Когда супруга мужчина молча взяла футболку, он подумал, что по такому случаю его избранница готова сделать исключение, и был очень рад. Однако затем автор истории узнал, что его жена покрасила футболку в чёрный цвет. Поскольку мужчина хочет поддержать маму общим снимком, он сильно разозлился. В ходе ссоры автор публикации заявил, что его супруге надо сходить к психотерапевту.
Немного остыв, Ajkgsjkagskagksgkasg решил спросить у пользователей ресурса, поступил ли он плохо, и если да, то как нужно действовать правильно. Комментаторы пришли к выводу, что в целом никто в этой истории не является плохим. Они посоветовали несколько вариантов того, как можно справиться с ситуацией. Один из них – предложить жене Ajkgsjkagskagksgkasg просто подержать футболку перед собой, так она сможет принять участие в общей идее, не меняя своих привычек.
Кстати, ранее мы рассказывали о семье, отношения в которой можно считать образцовыми. Посмотрите, как мужчина помогает супруге в её занятии – здесь подробности.