Прямой эфир

«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок

17 апреля 2021 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Счастливый обладатель морских свинок заметил забавный факт. Грызуны перепрыгивают пространство между двумя коврами, словно там находится лава. 

Автор YouTube-канала The Lava Empire часто публикует милые ролики со своими питомцами. Можно посмотреть, как морские свинки едят, спят, купаются и просят, чтобы их погладили. Но коронной фишкой канала является не это. 

«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Lava Empire 

Как-то раз автор канала заметил, что когда играет в «не наступи на лаву», то морские свинки повторяют за ним. Парень проверил своё наблюдение экспериментальным путём: ходил по коврам, не наступая на пол между ними. Грызуны поступали аналогичным образом. 

И с тех пор на канале с некоторой периодичностью появляются очередные примеры того, что животные прекрасно помнят про «лаву». 

«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Lava Empire 

Зрители умилились происходящему и предложили автору канала добавить эффект настоящей лавы. Немного подумав, молодой человек действительно сделал такой ролик

«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Lava Empire 

Кстати, недавно мы показывали невероятно милое фото. Посмотрите, как выглядят спящие вместе маленький ребёнок и котёнок – подробнее здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику
17 апреля 2021 14:02

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику

Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей
17 апреля 2021 09:56

Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей

Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня
17 апреля 2021 09:12

Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня