«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок
Счастливый обладатель морских свинок заметил забавный факт. Грызуны перепрыгивают пространство между двумя коврами, словно там находится лава.
Автор YouTube-канала The Lava Empire часто публикует милые ролики со своими питомцами. Можно посмотреть, как морские свинки едят, спят, купаются и просят, чтобы их погладили. Но коронной фишкой канала является не это.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Lava Empire
Как-то раз автор канала заметил, что когда играет в «не наступи на лаву», то морские свинки повторяют за ним. Парень проверил своё наблюдение экспериментальным путём: ходил по коврам, не наступая на пол между ними. Грызуны поступали аналогичным образом.
И с тех пор на канале с некоторой периодичностью появляются очередные примеры того, что животные прекрасно помнят про «лаву».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Lava Empire
Зрители умилились происходящему и предложили автору канала добавить эффект настоящей лавы. Немного подумав, молодой человек действительно сделал такой ролик.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Lava Empire
Кстати, недавно мы показывали невероятно милое фото. Посмотрите, как выглядят спящие вместе маленький ребёнок и котёнок – подробнее здесь.