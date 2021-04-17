«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок

Автор YouTube-канала The Lava Empire часто публикует милые ролики со своими питомцами. Можно посмотреть, как морские свинки едят, спят, купаются и просят, чтобы их погладили. Но коронной фишкой канала является не это.

Как-то раз автор канала заметил, что когда играет в «не наступи на лаву», то морские свинки повторяют за ним. Парень проверил своё наблюдение экспериментальным путём: ходил по коврам, не наступая на пол между ними. Грызуны поступали аналогичным образом.

И с тех пор на канале с некоторой периодичностью появляются очередные примеры того, что животные прекрасно помнят про «лаву».