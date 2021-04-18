Бывает, животное ранено или детёныш отбился от мамы. Как себя вести, если увидели дикого зверя?

Новости Беларуси. Лесные обитатели в деревушках – нередкие гости. Эксперты рекомендуют: как бы там ни было, не вмешиваться в жизнь дикой природы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Лесные обитатели в деревушках – нередкие гости. Эксперты рекомендуют: как бы там ни было, не вмешиваться в жизнь дикой природы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Леонид Исаченко, заместитель начальника отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Так как у медведей достаточно нехорошее зрение, но хорошее обоняние, скорее всего, мать медвежонка в любом случае, если он отбился, найдет либо он сам ее найдет по запаху. Тем более что есть свидетели, которые утверждают, что он в сторону леса взял след и, скорее всего, двинулся за матерью.
– Пусть мама услышит...
– Пусть. Животных ни в коем случае трогать нельзя. Все-таки вы оставляете на них свой запах, что не есть хорошо, и сородичи могут с опаской относиться к своему же виду.
Кстати, сейчас наметилась тенденция переселения медведей с севера на юг.
«Все стояли, улыбались и снимали». Почему все осудили мужчину, который помог медвежонку выбраться из западни?
Леонид Исаченко:
Ни в коем случае от медведя убегать нельзя, не делать резкие движения. Единственное, что можно сделать, – стать по ветру, чтобы запах не мог почувствовать медведь. Опять же, притвориться мертвым – самый идеальный вариант. Но будем надеяться, что никто из зрителей наших не повстречает медведя.
Сельским жителям и дачникам нельзя забывать, что обитатели леса – переносчики заболеваний. Не нужно их забирать домой. Сохраните здоровье и деньги. Ведь за присвоение лесного хищника, особенно краснокнижного, штраф – 870 рублей.
Татьяна Железнова, консультант управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если вы стали очевидцем ситуации, при которой вы видите, что животное терпит бедственное положение (оно ранено, больное или, например, одинокий детеныш), сообщите об этом происшествии, о вашем местонахождении в оперативно-дежурную часть МЧС или МВД. Не стоит самостоятельно оказывать ему помощь, приближаться к животному, трогать его. Он и так испытывает сильнейший стресс.
На место выедет комиссия. Туда же входит и ветеринар. Они изучают это животное, осматривают его и принимают решение о его дальнейшей судьбе.
Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съемочная группа СТВ помогла животному (читайте далее).