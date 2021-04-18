Бывает, животное ранено или детёныш отбился от мамы. Как себя вести, если увидели дикого зверя?

Новости Беларуси. Лесные обитатели в деревушках – нередкие гости. Эксперты рекомендуют: как бы там ни было, не вмешиваться в жизнь дикой природы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Леонид Исаченко, заместитель начальника отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Так как у медведей достаточно нехорошее зрение, но хорошее обоняние, скорее всего, мать медвежонка в любом случае, если он отбился, найдет либо он сам ее найдет по запаху. Тем более что есть свидетели, которые утверждают, что он в сторону леса взял след и, скорее всего, двинулся за матерью. – Пусть мама услышит... – Пусть. Животных ни в коем случае трогать нельзя. Все-таки вы оставляете на них свой запах, что не есть хорошо, и сородичи могут с опаской относиться к своему же виду.

Кстати, сейчас наметилась тенденция переселения медведей с севера на юг. «Все стояли, улыбались и снимали». Почему все осудили мужчину, который помог медвежонку выбраться из западни?

Леонид Исаченко:

Ни в коем случае от медведя убегать нельзя, не делать резкие движения. Единственное, что можно сделать, – стать по ветру, чтобы запах не мог почувствовать медведь. Опять же, притвориться мертвым – самый идеальный вариант. Но будем надеяться, что никто из зрителей наших не повстречает медведя. Сельским жителям и дачникам нельзя забывать, что обитатели леса – переносчики заболеваний. Не нужно их забирать домой. Сохраните здоровье и деньги. Ведь за присвоение лесного хищника, особенно краснокнижного, штраф – 870 рублей.