Девушка показала, как превратить мужа в айдола k-pop. И в этом случае парень имеет полное право немножко обидеться
Большая часть парней совершенно спокойно относится к увлечениям их девушек. Разве есть что-то странное или неправильное в том, что твоя избранница поёт в ванной корейские песни, пока сушит волосы? Однако в некоторых случаях девушка в своей увлечённости кумиром может немного переборщить.
Именно это и произошло с мужем пользовательницы TikTok Songcoyaaay, которая так сильно хотела быть женой певца группы BTS, что попросила супруга закрыть лицо зелёным картоном. Результат девушка сняла на видео, которое набрало более трёх миллионов просмотров.
Фото: tiktok.com/@songcoyaaay
Songcoyaaay обладает навыками видеомонтажа, который регулярно применяется при съёмке фильмов или для выпусков программ на телевидении. Девушка убедила мужа надеть толстовку с капюшоном, а потом закрепить на лице зелёный картон.
Фото: tiktok.com/@songcoyaaay
Дальше – дело техники. Songcoyaaay отредактировала видео и наложила на картон лицо участника группы BTS. В результате при просмотре ролика кажется, что девушку держит на руках не муж, а популярный певец.
Фото: tiktok.com/@songcoyaaay
Фанатки корейских музыкантов были восхищены идеей Songcoyaaay. Некоторые девушки заявили, что теперь горят желанием проделать тот же трюк со своими партнёрами. А часть комментаторов, кажется, открыла портал в не совсем правильный мир.
«А, так вот для чего замуж выходят? Наконец-то поняла!» – заявила одна из пользовательниц.
Кстати, ранее мы писали о парне, который рассказал нежную историю про свою возлюбленную. Вот только финал мигом высушил все слёзы умиления на лицах людей – здесь подробности.