Девушка показала, как превратить мужа в айдола k-pop. И в этом случае парень имеет полное право немножко обидеться

Большая часть парней совершенно спокойно относится к увлечениям их девушек. Разве есть что-то странное или неправильное в том, что твоя избранница поёт в ванной корейские песни, пока сушит волосы? Однако в некоторых случаях девушка в своей увлечённости кумиром может немного переборщить.

Именно это и произошло с мужем пользовательницы TikTok Songcoyaaay, которая так сильно хотела быть женой певца группы BTS, что попросила супруга закрыть лицо зелёным картоном. Результат девушка сняла на видео, которое набрало более трёх миллионов просмотров.