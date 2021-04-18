Прямой эфир

Девушка показала, как превратить мужа в айдола k-pop. И в этом случае парень имеет полное право немножко обидеться

18 апреля 2021 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большая часть парней совершенно спокойно относится к увлечениям их девушек. Разве есть что-то странное или неправильное в том, что твоя избранница поёт в ванной корейские песни, пока сушит волосы? Однако в некоторых случаях девушка в своей увлечённости кумиром может немного переборщить. 

Именно это и произошло с мужем пользовательницы TikTok Songcoyaaay, которая так сильно хотела быть женой певца группы BTS, что попросила супруга закрыть лицо зелёным картоном. Результат девушка сняла на видео, которое набрало более трёх миллионов просмотров. 

Девушка показала, как превратить мужа в айдола k-pop. И в этом случае парень имеет полное право немножко обидеться -1

Фото: tiktok.com/@songcoyaaay 

Songcoyaaay обладает навыками видеомонтажа, который регулярно применяется при съёмке фильмов или для выпусков программ на телевидении. Девушка убедила мужа надеть толстовку с капюшоном, а потом закрепить на лице зелёный картон. 

Девушка показала, как превратить мужа в айдола k-pop. И в этом случае парень имеет полное право немножко обидеться -4

Фото: tiktok.com/@songcoyaaay 

Дальше – дело техники. Songcoyaaay отредактировала видео и наложила на картон лицо участника группы BTS. В результате при просмотре ролика кажется, что девушку держит на руках не муж, а популярный певец. 

Девушка показала, как превратить мужа в айдола k-pop. И в этом случае парень имеет полное право немножко обидеться -7

Фото: tiktok.com/@songcoyaaay 

Фанатки корейских музыкантов были восхищены идеей Songcoyaaay. Некоторые девушки заявили, что теперь горят желанием проделать тот же трюк со своими партнёрами. А часть комментаторов, кажется, открыла портал в не совсем правильный мир. 

«А, так вот для чего замуж выходят? Наконец-то поняла!» – заявила одна из пользовательниц. 

Кстати, ранее мы писали о парне, который рассказал нежную историю про свою возлюбленную. Вот только финал мигом высушил все слёзы умиления на лицах людей – здесь подробности

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок
17 апреля 2021 14:29

«Осторожно, там лава!» Такое развлечение есть не только у людей, но и у морских свинок

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику
17 апреля 2021 14:02

Бегун лёг на дорогу и заслужил уважение людей. Таким способом он помог маленькому мальчику

Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей
17 апреля 2021 09:56

Мама ходит во сне, но это не главное. Она съедает шоколадки своих детей