Когда лучше убрать ёлку? Вот что говорят приметы, медики и экологи
Когда нужно убирать ёлку? Кто-то убирает это дерево сразу после исчезновения праздничного настроения, кто-то – после Рождества и Нового года, кто-то – когда с живой ёлки начинают осыпаться иголки. И, конечно, есть те, кто убирает праздничное дерево, основываясь на фэншуе и приметах.
Что говорят приметы?
По одной из версий, ёлка вбирает в себя весь негатив ушедшего года. Поэтому попрощаться с этим деревом стоит как можно раньше.
Если с ёлки начинают без причины падать игрушки, а дети и коты тут ни при чём, то тоже пора убирать дерево. Давным-давно люди верили, что это проделки домового, которому надоела ель.
Оставлять ёлку возле мусорных баков нельзя, поскольку считается, что таким образом человек может потерять удачу на весь следующий год. Если есть возможность посадить дерево в лесу или на даче, то лучше так и поступить. А если нет, то нужно её превратить в дрова и сжечь.
Что говорит фэншуй?
Согласно фэншую, убирать ёлку можно только после наступления китайского Нового года. В 2021 году это 12 февраля. Однако большинство праздничных деревьев так долго не выдержит. Искусственная – запросто. Если же для Нового года покупалась живая ёлка, то её можно убрать, а потом вместо дерева поставить или положить связку еловых веток.
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Что говорят экологи?
Экологи советуют убирать праздничные деревья не позже конца января. Во многих странах после праздников ёлки отдаются на утилизацию. Эти деревья становятся удобрениями, топливом для котельных и подстилкой для животных. К сожалению, подобная утилизация есть не везде.
Например, в Москве проходит специальная акция «Ёлочный круговорот», в рамках которой открываются пункты приёма ёлок. Акция будет длиться до 20 февраля. В Минске с 2020 года тоже начала действовать утилизация. В 2021 году вывоз ёлок состоится 17 и 24 января. Для утилизации достаточно снять с деревьев мишуру, украшения и оставить возле контейнерных площадок, после чего ёлки будут вывезены. Также вывоз праздничных деревьев будет в Гродно 18 и 25 января.
Что говорят медики?
Медики солидарны с приметами: убирать ель нужно как можно раньше. Пока дерево стоит, на нём накапливается пыль, также есть риск попадания иголок в рот или нос маленьким детям. Елка может выделять опасные аллергены, а ещё стать причиной возникновения плесени.
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