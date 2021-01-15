Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше

Что будет, если надеть парик и пойти в парикмахерскую? Двое парней решили ответить на этот вопрос.

Молодые американцы Кой Уики и Брайан О’Доннелл создали страничку в TikTok под названием Cheeky Boyos. Ребята часто размещают там забавный контент: заполняют целую комнату воздушными шариками, танцуют на кубиках Lego, вступают в банду байкеров и многое другое.