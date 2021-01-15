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Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше

15 января 2021 10:24
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Что будет, если надеть парик и пойти в парикмахерскую? Двое парней решили ответить на этот вопрос.   

Молодые американцы Кой Уики и Брайан О’Доннелл создали страничку в TikTok под названием Cheeky Boyos. Ребята часто размещают там забавный контент: заполняют целую комнату воздушными шариками, танцуют на кубиках Lego, вступают в банду байкеров и многое другое.   

Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше -1

Фото: tiktok.com/@cheekyboyos 

В этот раз Кой и Брайан захотели разыграть парикмахеров. Для этого один из них купил парик и отправился к специалисту. В первом салоне работник заметил подмену моментально. Парикмахер даже не успел поднести машинку для стрижки волос. 

«Что за ерунда?» – спросил специалист.   

Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше -4

Фото: tiktok.com/@cheekyboyos 

После первой попытки ребята не остановились и отправились в другое место. Там юноша в парике получил надлежащую стрижку. В какой-то момент блогер понял, что дальше тянуть нет смысла, снял с себя парик и отметил, что получилось весьма неплохо. 

Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше -7

Фото: tiktok.com/@cheekyboyos 

– Выглядит просто отлично. 
– Эмммм… 

Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше -10

Фото: tiktok.com/@cheekyboyos 

Когда комментаторы закончили смеяться, они предположили, что девушка вполне могла почувствовать, что с волосами что-то не так, но из вежливости не стала ничего делать. Также многие пользователи отметили, что это был очень безобидный розыгрыш, который никому не доставил проблем.   

Кстати, ранее мы рассказывали о шутке, которая превратила мужчину в настоящую звезду. И реакция случайной свидетельницы достойна «Оскара» (подробнее здесь).    

# Курьезы # калейдоскоп # Кой Уики # Брайан О’Доннелл # Фотофакт

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