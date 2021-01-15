Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше
Что будет, если надеть парик и пойти в парикмахерскую? Двое парней решили ответить на этот вопрос.
Молодые американцы Кой Уики и Брайан О’Доннелл создали страничку в TikTok под названием Cheeky Boyos. Ребята часто размещают там забавный контент: заполняют целую комнату воздушными шариками, танцуют на кубиках Lego, вступают в банду байкеров и многое другое.
Фото: tiktok.com/@cheekyboyos
В этот раз Кой и Брайан захотели разыграть парикмахеров. Для этого один из них купил парик и отправился к специалисту. В первом салоне работник заметил подмену моментально. Парикмахер даже не успел поднести машинку для стрижки волос.
«Что за ерунда?» – спросил специалист.
Фото: tiktok.com/@cheekyboyos
После первой попытки ребята не остановились и отправились в другое место. Там юноша в парике получил надлежащую стрижку. В какой-то момент блогер понял, что дальше тянуть нет смысла, снял с себя парик и отметил, что получилось весьма неплохо.
Фото: tiktok.com/@cheekyboyos
– Выглядит просто отлично.
– Эмммм…
Фото: tiktok.com/@cheekyboyos
Когда комментаторы закончили смеяться, они предположили, что девушка вполне могла почувствовать, что с волосами что-то не так, но из вежливости не стала ничего делать. Также многие пользователи отметили, что это был очень безобидный розыгрыш, который никому не доставил проблем.
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