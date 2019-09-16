Полная гармония и уют. 7 фэншуй-советов, как сделать счастливый дом

Дом – место в котором мы проводим большую часть нашей жизни, где отдыхаем, набираемся сил, получаем дозу уюта, тепла и счастья. Именно поэтому так важно, чтобы жилище было комфортным и настраивающим на положительные эмоции. Существует множество различных техник и способов улучшить свое жилье. И одна из них – фэншуй. Как информирует Asia One, фэншуй – это такая практика символической организации пространства, цель которой заключается в поиске благоприятных потоков энергии и использование их на благо человека, а также для достижения энергетического баланса. Домашний уют своими руками: как сделать оригинальные подсвечники? Мы собрали несколько советов, как с помощью фэншуй сделать свой дом лучшим местом на земле. Добавьте свежей энергии Обратите внимание на обстановку в вашем доме и уделите внимание мелочам, которые приносят свежую энергию в жилище. Попробуйте украсить дом свежими цветами и фруктами, сделайте фотографии и разместите их на видных местах.

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Можно даже просто приобрести некоторые предметы декора, которые своей новизной смогут извлечь поток новой и свежей энергии. Эффект не заставит себя ждать: уже очень скоро вы почувствуете, как меняются многие аспекты вашей жизни. Переместите кровать Обратите внимание на то, как установлено ваше спальное место. Считается, что кровать не должна находиться рядом с зеркалом. Это связано с тем, что во время сна зеркало вытягивает энергию из человека. Поэтому, по фэншуй, кровать стоит расположить так, чтобы спящий не был обращен к зеркалу. Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки? Добавьте больше света Считается, что в хорошо освещенном пространстве активнее разжигается позитивная энергия. Причем речь идет не только об искусственном освещении. Позаботьтесь о том, чтобы в светлое время суток естественный свет свободно попадал в дом.

Фото: Pixabay

В остальное время пусть дом будет как следует освещен различными лампами с теплым светом. Постарайтесь также зажечь свет и внутри себя. Еще добавьте в свое жилище как можно больше предметов, которые бы дарили вам положительные эмоции. Соблюдайте баланс По фэншуй важно, чтобы в отделке помещений был соблюден баланс. В каждой комнате вашего жилища должны содержаться 5 основных элементов: дерево, земля, огонь, вода и металл. Это важно для того, чтобы человек в комнате ощущал себя в центре и мог сосредоточиться. Правильно организованное пространство будет поддерживать баланс вашей жизни. Как сделать подсвечник из стеклянной банки и листьев Делайте уборку Самый главный совет фэншуй – это делать уборку в доме. Беспорядок в жилище притягивает негативную энергию. А дом, в котором поддерживается порядок и чистота, наоборот привлекает положительные вибрации. Смело прощайтесь с ненужными вещами, ведь очищая дом – вы очищаете и разум.

Фото: Pixabay