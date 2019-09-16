Полная гармония и уют. 7 фэншуй-советов, как сделать счастливый дом
Дом – место в котором мы проводим большую часть нашей жизни, где отдыхаем, набираемся сил, получаем дозу уюта, тепла и счастья. Именно поэтому так важно, чтобы жилище было комфортным и настраивающим на положительные эмоции. Существует множество различных техник и способов улучшить свое жилье. И одна из них – фэншуй.
Как информирует Asia One, фэншуй – это такая практика символической организации пространства, цель которой заключается в поиске благоприятных потоков энергии и использование их на благо человека, а также для достижения энергетического баланса.
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Мы собрали несколько советов, как с помощью фэншуй сделать свой дом лучшим местом на земле.
Добавьте свежей энергии
Обратите внимание на обстановку в вашем доме и уделите внимание мелочам, которые приносят свежую энергию в жилище. Попробуйте украсить дом свежими цветами и фруктами, сделайте фотографии и разместите их на видных местах.
Можно даже просто приобрести некоторые предметы декора, которые своей новизной смогут извлечь поток новой и свежей энергии. Эффект не заставит себя ждать: уже очень скоро вы почувствуете, как меняются многие аспекты вашей жизни.
Переместите кровать
Обратите внимание на то, как установлено ваше спальное место. Считается, что кровать не должна находиться рядом с зеркалом. Это связано с тем, что во время сна зеркало вытягивает энергию из человека. Поэтому, по фэншуй, кровать стоит расположить так, чтобы спящий не был обращен к зеркалу.
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Добавьте больше света
Считается, что в хорошо освещенном пространстве активнее разжигается позитивная энергия. Причем речь идет не только об искусственном освещении. Позаботьтесь о том, чтобы в светлое время суток естественный свет свободно попадал в дом.
В остальное время пусть дом будет как следует освещен различными лампами с теплым светом. Постарайтесь также зажечь свет и внутри себя. Еще добавьте в свое жилище как можно больше предметов, которые бы дарили вам положительные эмоции.
Соблюдайте баланс
По фэншуй важно, чтобы в отделке помещений был соблюден баланс. В каждой комнате вашего жилища должны содержаться 5 основных элементов: дерево, земля, огонь, вода и металл. Это важно для того, чтобы человек в комнате ощущал себя в центре и мог сосредоточиться. Правильно организованное пространство будет поддерживать баланс вашей жизни.
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Делайте уборку
Самый главный совет фэншуй – это делать уборку в доме. Беспорядок в жилище притягивает негативную энергию. А дом, в котором поддерживается порядок и чистота, наоборот привлекает положительные вибрации. Смело прощайтесь с ненужными вещами, ведь очищая дом – вы очищаете и разум.
Если вы живете в частном доме, то прислушайтесь еще к двум фэншуй-советам.
Организуйте фонтан во дворе
Установите фонтан на своем участке. Сделать это лучше всего сразу у входа в дом. Фонтан не только украсит ваш двор, но и освежит его. Вода символизирует богатство, поэтому такая установка обязательно уменьшит негатив и привлечет позитивную энергию.
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Сделайте табличку около двери
Снаружи дома рядом с дверью фэншуй советует разместить табличку. На ней должен быть указан полный адрес дома и фамилия его хозяев. Такая табличка будет собирать всю положительную энергию и направлять ее в дом.
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