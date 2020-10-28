А вы знали, что нельзя спать ногами к двери или возле зеркала? И вот почему

Обычный человек проводит во сне примерно треть своей жизни. Поэтому можно даже не говорить о том, насколько важен здоровый сон для человека. Чтобы отдыхать лучше, люди придумали несколько правил. Есть и те, которые кажутся антинаучными. Давайте с ними разберёмся. Нельзя спать возле зеркала Считается, что это просто плохая примета. Некоторые экстрасенсы и гадалки утверждают, что зеркало вытягивает энергию из спящего человека. С научной точки зрения причина другая – движение. Даже спящий человек может слегка приоткрытым глазом увидеть, как что-то шевелится у него в комнате. Инстинктивно он может испугаться раньше, чем поймёт, что это его собственное отражение. В общем, чтобы лишний раз не дёргаться и не просыпаться посреди ночи, лучше убрать зеркало от кровати. Зигмунд Фрейд. Почему нам снится то, а не это? Пытаемся понять

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Нельзя спать ногами к двери Согласно фэншую, когда человек спит таким образом, то его энергия выходит через дверь. Также есть мистическая теория, что душа спящего человека может выйти за дверь, а потом не найти дорогу обратно. И, конечно, нельзя забывать про ещё одно: умерших выносят из дома ногами вперёд, поэтому есть поверье, что если спать ногами к двери, то можно накликать смерть. С научной точки зрения можно спать ногами к двери, в этом нет ничего необычного.

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Нельзя спать головой к окну Возникает справедливый вопрос: а как тогда спать? Действительно. Корни этого суеверия опять же относятся к фэншую – энергия покидает тело. С научной точки зрения лучше не спать у окна тем, кто живёт на первом этаже, поскольку громкий уличный шум может разбудить. Владельцам любых других квартир можно спокойно спать у окна, и единственный риск – простудиться на сквозняке. Названа опасность стресса на работе и недосыпания

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Нельзя спать при свете А вот это уже полностью медицинский факт. Как происходит процесс засыпания? Мозг реагирует на уменьшение яркости света и начинает вырабатывать гормон мелатонин, который вызывает ощущение сонливости. С давних пор люди ложились спать, когда садилось солнце и становилось темно. Теперь же есть электрический свет, который ярко светит до тех пор, пока человек не решит лечь спать. Это вредит сну, но это можно считать неизбежным злом. Однако если оставлять свет ещё и на время сна, то мелатонин не будет вырабатываться в нужном количестве, сон будет поверхностным, из-за чего отдых не будет полноценным. С этой проблемой регулярно сталкиваются жители полярных кругов, у которых световой день длится по полгода. В общем, свет на ночь лучше выключать. Исключение – боязнь темноты. В этом случае врачи рекомендуют использовать какой-нибудь ночник или другое неяркое освещение.

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