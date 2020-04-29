Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?

Новости России. 30 апреля самому известному российскому певцу исполняется 53 года. Этот человек – Филипп Киркоров.

Будущий артист родился в болгарском городе Варна. Отец Киркорова тоже был певцом, так что впервые Филипп вышел на сцену ещё в 5-летнем возрасте. Школу он окончил в Москве и с золотой медалью. Затем Киркоров поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных, обучение в котором завершил с красным дипломом.

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Далее Киркоров начал регулярно выступать на сцене, снялся в «Голубом огоньке», гастролировал с Аллой Пугачёвой и представил Россию на «Евровидении». Заняв 17 место, Филипп решил, что так не годится. С тех пор он выступает в роли продюсера и композитора песен для других участников песенного конкурса, за что получил прозвище «Мистер Евровидение».

Есть у артиста и ещё одно прозвище – «Король российской эстрады». Киркоров является не только одним из самых популярных, но и одним из самых ярких артистов. Каждый раз во время своих шоу певец пытается удивить и впечатлить публику, а его клипы набирают миллионы просмотров.

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