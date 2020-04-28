Злого кота забрали из приюта. Вот как он ведёт себя в новом доме

Кот провёл четыре года в приюте, потому что не любил детей. Но одна семья всё-таки захотела его взять к себе.

Как рассказал пользователь Reddit, он пришёл вместе с сыном в приют для животных, чтобы подыскать котёнка. Среди других животных они увидели кота по кличке Один, который казался грустным и вялым.

Однако когда Один увидел сына автора публикации, он сразу подошёл поближе и постарался привлечь внимание мальчика. Сотрудницы учреждения были удивлены, они сказали семье, что это кот вообще никогда не проявлял интереса к людям.

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях