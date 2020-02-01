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С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты

01 февраля 2020 13:27
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Артисты являются очень обсуждаемыми людьми. Наверное, никто не посчитает неуместным, если в ходе разговора спросить у него: «Какой ваш любимый артист?» Это почти то же самое, что спросить про любимые фильм, книгу, песню. 

Певцы регулярно привлекают к себе внимание как простыми походами в магазин, так и своими образами на сцене. Порой у исполнителей такие необычные костюмы, что они запоминаются очень надолго. 

Мы выбрали по пять российских и зарубежных артистов, наряды которых вызывали у людей довольно противоречивые чувства. 

Филипп Киркоров 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-1

Фото: instagram.com/fkirkorov 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-3

Фото: vk.com/kirkorov_world 

Борис Моисеев 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-6

Фото: vk.com/bmoiseevpro 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-8

Фото: vk.com/bmoiseevpro 

Маша Распутина 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-11

Фото: instagram.com/masharasputina_official 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-13

Фото: instagram.com/masharasputina_official 

Валерий Леонтьев 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-16

Фото: vk.com/vleontiev 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-18

Фото: vk.com/vleontiev 

Лариса Долина 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-21

Фото: vk.com/larisadolinacom 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-23

Фото: vk.com/larisadolinacom 

Игорь Николаев 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-26

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-28

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Игорь Николаев» 

Мик Джаггер 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-31

Фото: vk.com/jaggermick 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-33

Фото: vk.com/jaggermick 

Дэвид Боуи 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-36

Фото: vk.com/goldenyears 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-38

Фото: vk.com/goldenyears 

Майкл Джексон 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-41

Фото: vk.com/mjelite 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-43

Фото: vk.com/mjelite 

Элвис Пресли 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-46

Фото: vk.com/elvisinrussia 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-48

Фото: vk.com/elvisinrussia 

Мадонна 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-51

Фото: vk.com/madonnarussia 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-53

Фото: vk.com/madonnarussia 

Фредди Меркьюри 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-56

Фото: vk.com/queen_indefinitely 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты-58

Фото: vk.com/queen_indefinitely 

Кстати, недавно мы показали актёров, которые выглядят заметно моложе своих лет.

На первом месте Томас Сэнгстер – здесь подробности

# Звезды # калейдоскоп # Филипп Киркоров # Борис Моисеев # Валерий Леонтьев # Лариса Долина # Игорь Николаев # Мик Джаггер # Дэвид Боуи # Майкл Джексон # Элвис Пресли # Мадонна # Фредди Меркьюри # Фотофакт

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