С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Артисты являются очень обсуждаемыми людьми. Наверное, никто не посчитает неуместным, если в ходе разговора спросить у него: «Какой ваш любимый артист?» Это почти то же самое, что спросить про любимые фильм, книгу, песню.
Певцы регулярно привлекают к себе внимание как простыми походами в магазин, так и своими образами на сцене. Порой у исполнителей такие необычные костюмы, что они запоминаются очень надолго.
Мы выбрали по пять российских и зарубежных артистов, наряды которых вызывали у людей довольно противоречивые чувства.
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov
Фото: vk.com/kirkorov_world
Борис Моисеев
Маша Распутина
Фото: instagram.com/masharasputina_official
Фото: instagram.com/masharasputina_official
Валерий Леонтьев
Лариса Долина
Фото: vk.com/larisadolinacom
Фото: vk.com/larisadolinacom
Игорь Николаев
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Игорь Николаев»
Мик Джаггер
Дэвид Боуи
Майкл Джексон
Элвис Пресли
Фото: vk.com/elvisinrussia
Фото: vk.com/elvisinrussia
Мадонна
Фото: vk.com/madonnarussia
Фото: vk.com/madonnarussia
Фредди Меркьюри
Фото: vk.com/queen_indefinitely
Фото: vk.com/queen_indefinitely
Кстати, недавно мы показали актёров, которые выглядят заметно моложе своих лет.
На первом месте Томас Сэнгстер – здесь подробности.