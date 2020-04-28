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Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома

28 апреля 2020 08:40
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Экскурсии, достопримечательности, новые знакомства. Сложно представить путешествие без этих эпизодов. С недавних пор все это перекочевало в Интернет. Теперь погулять по Эрмитажу, посмотреть на Елисейские поля и подняться на Эмпайр-Стэйт можно не выходя из дома.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-1

Первыми открыли виртуальные двери музеи. Прямо сейчас любой пользователь за пару кликов может оказаться в Лувре, Прадо.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-4

Не отстают и белорусские хранилища артефактов. В преддверии Дня Победы в музее Великой Отечественной войны появился виртуальный тур. Теперь каждую неделю 800 человек заходят посмотреть на оружие, танки и реликвии.

Денис Соловей, специалист по связям с общественностью Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
При создании тура были использованы передовые технологии мировые это трехмерное сканирование пространства с созданием виртуальной модели трехмерной с наложением фотографий. Наибольшую степень погружения наблюдатель может получить за счет использования трехмерных очков.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-7

Елена Семашко, заместитель заведующего отделом музейных коммуникаций Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Отзывы положительные. Люди очень хорошо отзываются о туре, о его качестве и каждый раз благодарят. Можно увидеть экспозицию в полном объеме, но, разумеется, какие-то детали и аннотации можно прочитать и подробно рассмотреть только придя в музей.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-10

Необычный сервис виртуального туризма создали на Фарерских островах. Интерфейс напоминает игру. Суть такова: местные жители становятся ногами, глазами и ушами туристов. Пользователи сайта могут в реальном времени управлять фарерцем, а заодно наслаждаться видами через камеру на каске настоящего гида.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-13

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-15

И все же самые подробные туры делают трэвел-блогеры. Последние месяцы аудитория любителей поколесить по миру с камерой растет, как на дрожжах. И неудивительно. Блогеры часто сворачивают с популярных маршрутов, знакомятся с местными жителями, попадают в переделки и не стесняются рассказывать про неприятные моменты.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-18

И куда же без веб-камер?! Эти всевидящие гаджеты появились около 30 лет назад и по сей день круглосуточно транслируют городские панорамы, офисы, вулканы и даже космические просторы. В Минске так называемые вебки появились 3 года назад. С тех пор набережная Свислочи и территория Верхнего города под прицелом 24/7.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-21

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры по делам молодежи администрации Центрального района г. Минска:
Очень много запросов из-за рубежа. Это хорошая возможность посмотреть на исторический центр, который сочетает в себе различные архитектурные стили и традиции, не выходя из дома – посмотреть на город и днем, и ночью. Поэтому, конечно же, почему-то пользуются особой популярностью. Поначалу это было около 150 тысяч просмотров в год, то на сегодняшний момент более 300 тысяч просмотров в год данная рубрика имеет.

Посмотреть на Свислочь или управлять жителем Фарерских островов. Путешествуем, не выходя из дома-24

Растущая популярность интернет-развлечений лишь увеличивает количество камер по всему миру. И хотя изображение на мониторе не может передать всю полноту картины, это лучше, чем ничего. Ведь как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

# Туризм # калейдоскоп # Денис Соловей # Елена Семашко # Юрий Цаба # Евгений Шилов # Фотофакт # Туризм

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