Они видели настоящую Аллу Пугачёву. Пять мужей Примадонны

Новости России. 15 апреля самой известной российской певице Алле Пугачёвой исполняется 71 год. Вероятно, народная артистка СССР проведёт этот праздник в кругу семьи.

Биография Аллы Борисовны хорошо известна, поэтому остаётся лишь напомнить, что примерно 25 лет исполнительница признавалась лучшей певицей года, а в её репертуаре более 500 песен на семи языках.

Успехи Пугачёвой на сцене привлекали и продолжают привлекать огромное внимание, однако не меньше карьеры певицы людей интересует её личная жизнь. У Примадонны было пять мужей, каждая новая свадьба вызывала бурное обсуждение у фанатов.

Большинство людей видит Аллу Борисовну в свете софитов, однако супруги артистки могли видеть её настоящей. Какой она была в их глазах?

Миколас Орбакас, 1969 – 1973 годы

Пугачёва и Миколас познакомились в цирке – Орбакас там подрабатывал, а Алла Борисовна пришла устроиться в качестве певицы. За время совместных гастролей пара сблизилась и вскоре сыграла свадьбу, после чего стала жить в коммунальной квартире. В 1971 году родилась Кристина Орбакайте. Ещё через два года брак распался. Возможно, причиной этому послужили частые гастроли Пугачёвой, из-за чего она не могла много времени уделять семье.

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица