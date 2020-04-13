Они видели настоящую Аллу Пугачёву. Пять мужей Примадонны
Новости России. 15 апреля самой известной российской певице Алле Пугачёвой исполняется 71 год. Вероятно, народная артистка СССР проведёт этот праздник в кругу семьи.
Биография Аллы Борисовны хорошо известна, поэтому остаётся лишь напомнить, что примерно 25 лет исполнительница признавалась лучшей певицей года, а в её репертуаре более 500 песен на семи языках.
Успехи Пугачёвой на сцене привлекали и продолжают привлекать огромное внимание, однако не меньше карьеры певицы людей интересует её личная жизнь. У Примадонны было пять мужей, каждая новая свадьба вызывала бурное обсуждение у фанатов.
Большинство людей видит Аллу Борисовну в свете софитов, однако супруги артистки могли видеть её настоящей. Какой она была в их глазах?
Миколас Орбакас, 1969 – 1973 годы
Пугачёва и Миколас познакомились в цирке – Орбакас там подрабатывал, а Алла Борисовна пришла устроиться в качестве певицы. За время совместных гастролей пара сблизилась и вскоре сыграла свадьбу, после чего стала жить в коммунальной квартире. В 1971 году родилась Кристина Орбакайте. Ещё через два года брак распался. Возможно, причиной этому послужили частые гастроли Пугачёвой, из-за чего она не могла много времени уделять семье.
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Фото: instagram.com/lady.pugacheva
Фото: instagram.com/allapugacheva_fan1949
Фото: instagram.com/spletni_com_
Александр Стефанович, 1976 – 1980 годы
Кинорежиссёра и певицу познакомил общий друг Леонид Дербенёв. Стефанович влюбился в Пугачёву, и пара поженилась. Александр Борисович считал, что вокальные данные его супруги неплохи, но есть певицы и получше, поэтому он придумал образ одинокой женщины, которая сталкивается с трудностями жизни. Это дало свои результаты – Пугачёва стала ещё популярнее. Хотя в плане карьеры у Аллы Борисовны всё шло хорошо, отношения с мужем ухудшались, поэтому в 1980 году пара развелась.
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Фото: instagram.com/allabpugacheva.fan
Фото: vk.com/allapugachevaforever
Евгений Болдин, 1985 – 1993 годы
Знакомство произошло так: Болдину поручили переманить Пугачёву из Москонцерта в Росконцерт. Евгений Борисович договорился с певицей о встрече, пообещал ей отличные условия сотрудничества и стал её концертным директором. Когда брак со Стефановичем распался, Примадонна предложила Болдину жить вместе, и мужчина согласился. Пара могла обойтись и без свадьбы, но возникли сложности с выездом за границу, поэтому было решено вступить в брак. Однако через год после этого интерес между супругами пропал. По словам Евгения Борисовича, Пугачёва часто была не в настроении и устраивала конфликты, но он терпел. В какой-то момент артистка поняла, что больше так продолжаться не может и подала на развод.
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Фото: instagram.com/allabpugacheva.fan
Филипп Киркоров, 1994 – 2005 годы
Как рассказывал Филипп Бедросович, он влюбился в Аллу Борисовну ещё в детстве. Когда спустя годы произошла первая встреча, Киркоров понял – это точно любовь. Он начал добиваться внимания Пугачёвой: дарил цветы и украшения, засыпал комплиментами, а затем сделал предложение руки и сердца, приехав на карете, запряжённой лошадьми. Тут уже Примадонна не устояла и согласилась. Долгое время у пары всё было хорошо и до сих пор неясно, что стало причиной разрыва. Киркоров говорил, что он может быть виновником: добившись внимания Пугачёвой, он увлёкся работой и мало проводил времени с женой. Как бы там ни было, даже после развода бывшие супруги остались хорошими друзьями.
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Фото: vk.com/allapugachevaforever
Фото: vk.com/allapugachevaforever
Фото: instagram.com/allabpugacheva.fan
Максим Галкин, 2011 год – настоящее время
Пятым избранником певицы стал Максим Галкин. Что интересно, познакомил их Киркоров. Шоумен привлёк внимание исполнительницы простотой в общении и отличным чувством юмора. Сначала у пары были рабочие отношения, но когда Алла Борисовна развелась с Филиппом Бедросовичем, отношения стали романтическими. В 2011 году Пугачёва и Галкин поженились, а в 2013 году у супругов родились двое детей. Между мужем и женой царит полное взаимопонимание, и они регулярно радуют поклонников семейными фотографиями.
Фото: instagram.com/allabpugacheva.fan
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Кстати, ранее мы рассказывали о детях и внуках Аллы Пугачёвой.
Как они выглядят и чем занимаются – читайте здесь.