Кира Муратова вошла в жюри премии «Оскар»

Это связано с тем, что в 2015 году Академию обвинили в гендерном неравенстве, т.к. большинство членов жюри – мужчины. За два года число женщин в составе оскоровской комиссии выросло на 359%, а количество членов жюри с другим цветом кожи – на 331%.

В заявлении особое внимание акцентируется на том, что 39% приглашенных кинематографистов – женщины.

В этом году состав киноакадемии увеличится на 774 человека из 57 стран мира.

В приглашении Киры Муратовой упоминается сразу два ее фильма – «Астенический синдром» и «Настройщик».

Украинская постановщица оказалась в числе 774 кинематографистов, которые пополнят состав Американской киноакадемии в этом году.

Среди кинематографистов, которые пополнят состав жюри в этом году режиссеры Барри Дженкинс, Гай Ричи, Джонни То и актеры Моника Белучи, Крис Эвас, Руперт Гринт, Галь Гадод, Крис Хэмсфорт, Шарлотта Генсбур. Самому пожилому члену академии – актрисе Бэтти Уайт – сейчас 95 лет, а самому молодому академику – Эль Фаннинг – едва исполнилось 19.

Напомним, что Кира Георгиевна Муратова легендарный советский режиссер, обладательница множества премий и наград, одна из самых уважаемых в мире женщин-постановщиц. Стоит отметить, что Кира Муратова входит в состав оскоровского комитета Украины, который определяет фильмы, выдвигаемые от страны на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».