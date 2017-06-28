Экс-участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев находится в реанимации

Новости России. 47-летний Олег Яковлев, экс-участник бойз-бенда «Иванушки International», экстренно доставлен в одну из московских больниц. Как сообщает РИА-Новости, ссылаясь на гражданскую жену артиста, мужчина находится в реанимации. Ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Несколько часов назад в российской прессе обнародовали диагноз Яковлева. По предварительной информации,

у певца двустороннее воспаление легких.

Олег Яковлев ушел из «Иванушек» в 2013 году спустя 15 лет работы в группе. Поводом для того, чтобы расторгнуть трудовые отношения с продюсером Игорем Матвиенко, стало желание Яковлева строить сольную карьеру.