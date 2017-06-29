«Кумиры детства не умирают»: в Москве скончался экс-участник «Иванушек» Олег Яковлев

Новости России. Кумир миллионов. 15 лет он посвятил работе в группе «Иванушки International». Олег Яковлев, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов – их называли золотым составом «Иванушек». Вместе они объездили земной шар с гастролями, 15 лет – как один день.



Сердце Олега Яковлева остановилось утром 29 июня. Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Сутки назад его экстренно доставили в больницу с двусторонним воспалением легких. Олега сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О том, что Олега Яковлева больше нет, на своей странице в социальной сети сообщила его гражданская жена.