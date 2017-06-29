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«Кумиры детства не умирают»: в Москве скончался экс-участник «Иванушек» Олег Яковлев

29 июня 2017 09:31
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Новости России. Кумир миллионов. 15 лет он посвятил работе в группе «Иванушки International». Олег Яковлев, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов – их называли золотым составом «Иванушек». Вместе они объездили земной шар с гастролями, 15 лет – как один день.

Сердце Олега Яковлева остановилось утром 29 июня. Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Сутки назад его экстренно доставили в больницу с двусторонним воспалением легких. Олега сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О том, что Олега Яковлева больше нет, на своей странице в социальной сети сообщила его гражданская жена.

«Кумиры детства не умирают»: в Москве скончался экс-участник «Иванушек» Олег Яковлев -1

Ему было 47 лет.

Коллеги и поклонники называют произошедшее шоком. «Кумиры детства не умирают», – сообщения такого содержания в эти минуты заполняют социальные сети. Фанаты бойз-бенда разных возрастов считают своим долгом высказать слова признательности и благодарности Олегу Яковлеву за музыку.

«Кумиры детства не умирают»: в Москве скончался экс-участник «Иванушек» Олег Яковлев -4

Наш маленький Олежка: каким коллеги и поклонники запомнят Олега Яковлева (смотрите здесь). 

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп

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