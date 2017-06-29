Кинопремьеры 29 июня: «Гадкий я 3» и несколько независимых фильмов

На этой неделе минский кинопрокат захватят миньоны. Крупные студии побоялись конкуренции с желтыми существами и попридержали свои проекты, зато киноманы могут выбрать себе что-нибудь из независимых фильмов, которых на этой неделе целых четыре. «Гадкий я 3» реж. Эрик Гуильон, Кайл Балда, Пьер Каффан

Фото: imdb.com

Третья часть анимационного суперхита расскажет о новых приключениях подобревшего Грю, который мирно живет вместе с Люси и тремя приемными дочками. Вместе со своей семьей и армией миньонов главному герою придется сразиться с суперзлодеем Бальтазаром Брейком, помешанным на тематике 80-ых. Будем честными: Грю и его миньоны уже всем порядком поднадоели. Но детвора все еще в восторге от бананоподобных созданий, так что нас ждет еще не одно продолжение. Западные критики разнесли третью часть мультфильма в клочья и назвали ее «глупой и несмешной», но в Америке кассовые сборы уже побили несколько рекордов, что говорит само за себя. В русскоязычном сегменте интернета, кстати, трейлеры мультфильма породили множество шуток и мемов вроде этого: «Нагиев и Басков идут на дело». «Синяя бездна» реж. Йоханнес Робертс

Фото: imdb.com

На отдыхе в Мексике две сестры решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Зрелищный аттракцион оборачивается для девушек смертельной опасностью, когда клетка срывается и падает на океанское дно. Кислорода хватит лишь на час, а помощи ждать неоткуда. Единственный выход – плыть вверх через кишащую хищниками толщу воды. Казалось, что фильмы ужасов, которые играют на территории «Челюстей» и «Пираний» остались далеко в 80-х, но в 2017 году подобное кино снимает британский режиссер, который известен тем, что рейтинг его фильмов на популярном ресурсе IMDb никогда не превышал среднюю оценку в 5 баллов. Однако критики говорят, что «Синяя бездна» лучший фильм Робертса, который отлично нагнетает и держит напряжение все 80 минут. А еще это самый прибыльный фильм в истории Доминикана, в водах которого проводились съемки. «Гиппопотам» реж. Джон Джекс

Фото: imdb.com

Комедия о некогда популярном поэте, большом любителе виски, дебошире Тэде Уоллесе, который получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в дом своего школьного друга и расследовать серию чудесных исцелений. Циник и скептик Тэд хочет вывести всех на чистую воду, но разгадка приводит героя к поразительным последствиям. Исконно британская комедия, поставленная по мотивам романа Стивена Фрая. В «Гиппопотаме» сошлось вместе все то, за что мир так любит английское кино. Это и аристократический колорит, и странные персонажи, и циничный, но невероятно остроумный юмор, и блистательные диалоги, написанные одним из самых интересных и неординарных людей современности. Некоторые критики уже авансом присвоили фильму звание «комедии года». «2:22» реж. Пол Карри

Фото: imdb.com

В 2 часа 22 минуты по полудню небо озаряет вспышка света. Из-за нее выходят из строя навигационные приборы, и два пассажирских самолета чудом избегают столкновения. Опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но это событие навсегда меняет его жизнь. В поисках ответов герой встречает девушку Сару, вместе с которой ему предстоит докопаться до страшной правды о случившемся… Об этом американо-австралийском триллере известно немного. Его сценарий некоторое время находился в знаменитом «черном списке», переходил от студии к студии и был реализован только после того, как завяленный бюджет сократили вдвое. Главную роль в разное время должны были играть Арми Хаммер и Бенджамин Уокер, но досталась она голландцу Михилу Хаушману из «Игры престолов». Главную женскую роль сыграла Тереза Палмер. «Счастье быть одной» реж. Лаура Моранте

Фото: imdb.com