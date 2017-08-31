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Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме

31 августа 2017 08:33
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На этой неделе в прокате царит русское кино. На большие экраны выходит первая часть из заявленных четырех фантастических фильмов о Николае Васильевиче Гоголе и романтическая драма «Про любовь. Только для взрослых», собравшая в своем актерском составе звезд первой величины. Те, кто не жалуют российский кинематограф, могут сходить на несколько иностранных новинок.

«Гоголь: Начало»

реж. Егор Баранов

Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме-1

Фото: kinopoisk.ru

1829 год. Юный Николай Гоголь служит писарем в суде и пробует писать свои первые произведения. Неожиданно Гоголь знакомится со знаменитым следователем Яковом Гуро, собирающимся расследовать таинственные преступления возле небольшого села Диканька. Начинающий писатель упрашивает взять его с собой и становится главным игроком в борьбе против нечистой силы.  

Одна из главных российских премьер года, которая может обернуться как невероятным успехом, так и оглушительным провалом. Авторы решили окончательно связать и без того мистическую фигуру Гоголя с волшебством и магией, и сделали на этой основе четыре полнометражных фильма (которые потом станут восьмисерийным мини-сериалом). Трейлер первой части выглядит несколько отталкивающе, но первые зрительские отзывы на фильм положительные, т.ч. в качестве картины придется убеждаться лично. Главную роль в «Гоголе» сыграл главный молодой актер поколения Александр Петров, а образ Гуро примерил на себя легендарный Олег Меньшиков. В минский прокат фильм выходит в двух вариантах – 16+ и 18+.

«Про любовь. Только для взрослых»

реж. Павел Руминов, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили, Анна Меликян

Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме-4

Фото: kinopoisk.ru

Российский альманах, состоящий из нескольких историй. В одной из них сотрудница полиции пытается найти любовь, но ей мешает привитое с детства недоверие к мужчинам. В другой школьная учительница соглашается на предложение мужа сходить на вечеринку свингеров. Богатая женщина похищает известного актера и требует, чтобы тот зачал ей ребенка. Молоденькая девушка хочет продать свою девственность через интернет. Известный психолог решается на измену, но внезапно узнает, что у его жены тоже есть любовник.

Несколько лет назад альманах Анны Меликян «Про любовь» стал неожиданным фестивальным хитом. Его продолжение было вопрос времени. Новая часть стала не только дороже и масштабнее, но и собрала, кажется, всех топовых российских актеров. Трагические, романтические и смешные истории разыгрывают Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Анна Михалкова, Равшана Куркова, Александр Паль, Владимир Яглыч, Виктория Исакова и Ингиборга Дапкунайте, которая привлекла к проекту своего давнего друга Джона Малковича

«Тайна 7 сестер»

реж. Томми Виркола

Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме-7

Фото: imdb.com

В недалеком будущем произошла экологическая катастрофа, из-за которой нарушился генетический баланс земли. В Европе введено правило: «Одна семья – один ребенок», а «лишних» детей правительство отправляет в криосон. Но один мужчина не смог выбрать одну из родившихся в его семье семи девочек-близнецов. Он много лет тайком растил их в убежище, выпуская в мир по очереди. Так прошло тридцать лет, но однажды старшая из сестер так и не вернулась. Остальным девушкам приходится раскрыть миру свой секрет и разобраться, что произошло с сестрой.

Фильм горячо рекомендуется всем поклонникам актрисы Нуми Рапас – в этой ленте талантливая скандинавка играет сразу семь совершенно разных и непохожих друг на друга персонажей. К феноменальной игре Рапас добавляется неплохая атмосфера утопического будущего, закрученный сюжет и занимательная научно-фантастическая философия. Да, фильм далек от выдающихся образцов жанра, но поклонникам «Особого мнения» и «Начала» должен прийтись по душе.

«Вышибала: Эпический замес»

реж. Джей Барушель

Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме-10

Фото: imdb.com

Главный герой первой ленты Даг Глатт привел скромную хоккейную команду из глубинки «Горцы» к небывалому успеху, но в одной игре мужчина повреждает руку и вынужден уйти из спорта. Но новая работа в страховой компании и тихая семейная жизнь Дагу не в радость, тем более что команда без своего лучшего игрока снова разучилась побеждать. Глатт чувствует ответственность за друзей-хоккеистов, обращается к своему злейшему врагу и вместе с ним возвращает «Горцам» былое величие и славу.

Много ли вы знаете канадских фильмов? Эта северная страна является постоянным местом съемок для голливудских картин, но свое собственное кино в стране лосей и кленового сиропа выходит нечасто. Канадская комедия 2011 года «Вышибала» стала неожиданным хитом не только на родине, но и во всем мире, т.ч. спустя шесть лет местные кинематографисты снова вернулись к излюбленной хоккейной теме. Картина стала режиссерским дебютом актера Джея Барушеля, а к своим ролям снова вернулись Лив Шрайбер, Элисон Пил, Марк-Андре Гронден и Шон Уильям Скотт из «Американского пирога», который во второй раз сыграл недотепистого, но очень доброго здоровяка Дага Глатта.

«Квест»

реж. Питер Дьюик

Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме-13

Фото: imdb.com

Группа молодых людей решает посетить популярный квест, где они должны найти выход из закрытого помещения, решив серию головоломок. Четверо друзей обнаруживают себя запертыми вместе с демоническим убийцей, который оказывается не актером, а вполне себе настоящим маньяком. За один час игроки должны решить все загадки и выбраться наружу, иначе в живых не останется никого.

Новый фильм ужасов В-категории играет на актуальности «живых квестов», которые в последние годы обрели бешеную популярность по всему миру (в Беларуси в том числе). От картины не стоит ожидать ничего сверхординарного – обычный слэшер с морем крови и крика, но своих поклонников фильм точно найдет. А вот у случайных зрителей кино может навсегда отбить желание участвовать в игровых квестах.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Александр Петров # Олег Меньшиков # Джон Малкович # Кинопремьеры

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