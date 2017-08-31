Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме
На этой неделе в прокате царит русское кино. На большие экраны выходит первая часть из заявленных четырех фантастических фильмов о Николае Васильевиче Гоголе и романтическая драма «Про любовь. Только для взрослых», собравшая в своем актерском составе звезд первой величины. Те, кто не жалуют российский кинематограф, могут сходить на несколько иностранных новинок.
«Гоголь: Начало»
реж. Егор Баранов
1829 год. Юный Николай Гоголь служит писарем в суде и пробует писать свои первые произведения. Неожиданно Гоголь знакомится со знаменитым следователем Яковом Гуро, собирающимся расследовать таинственные преступления возле небольшого села Диканька. Начинающий писатель упрашивает взять его с собой и становится главным игроком в борьбе против нечистой силы.
Одна из главных российских премьер года, которая может обернуться как невероятным успехом, так и оглушительным провалом. Авторы решили окончательно связать и без того мистическую фигуру Гоголя с волшебством и магией, и сделали на этой основе четыре полнометражных фильма (которые потом станут восьмисерийным мини-сериалом). Трейлер первой части выглядит несколько отталкивающе, но первые зрительские отзывы на фильм положительные, т.ч. в качестве картины придется убеждаться лично. Главную роль в «Гоголе» сыграл главный молодой актер поколения Александр Петров, а образ Гуро примерил на себя легендарный Олег Меньшиков. В минский прокат фильм выходит в двух вариантах – 16+ и 18+.
«Про любовь. Только для взрослых»
реж. Павел Руминов, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили, Анна Меликян
Российский альманах, состоящий из нескольких историй. В одной из них сотрудница полиции пытается найти любовь, но ей мешает привитое с детства недоверие к мужчинам. В другой школьная учительница соглашается на предложение мужа сходить на вечеринку свингеров. Богатая женщина похищает известного актера и требует, чтобы тот зачал ей ребенка. Молоденькая девушка хочет продать свою девственность через интернет. Известный психолог решается на измену, но внезапно узнает, что у его жены тоже есть любовник.
Несколько лет назад альманах Анны Меликян «Про любовь» стал неожиданным фестивальным хитом. Его продолжение было вопрос времени. Новая часть стала не только дороже и масштабнее, но и собрала, кажется, всех топовых российских актеров. Трагические, романтические и смешные истории разыгрывают Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Анна Михалкова, Равшана Куркова, Александр Паль, Владимир Яглыч, Виктория Исакова и Ингиборга Дапкунайте, которая привлекла к проекту своего давнего друга Джона Малковича.
«Тайна 7 сестер»
реж. Томми Виркола
В недалеком будущем произошла экологическая катастрофа, из-за которой нарушился генетический баланс земли. В Европе введено правило: «Одна семья – один ребенок», а «лишних» детей правительство отправляет в криосон. Но один мужчина не смог выбрать одну из родившихся в его семье семи девочек-близнецов. Он много лет тайком растил их в убежище, выпуская в мир по очереди. Так прошло тридцать лет, но однажды старшая из сестер так и не вернулась. Остальным девушкам приходится раскрыть миру свой секрет и разобраться, что произошло с сестрой.
Фильм горячо рекомендуется всем поклонникам актрисы Нуми Рапас – в этой ленте талантливая скандинавка играет сразу семь совершенно разных и непохожих друг на друга персонажей. К феноменальной игре Рапас добавляется неплохая атмосфера утопического будущего, закрученный сюжет и занимательная научно-фантастическая философия. Да, фильм далек от выдающихся образцов жанра, но поклонникам «Особого мнения» и «Начала» должен прийтись по душе.
«Вышибала: Эпический замес»
реж. Джей Барушель
Главный герой первой ленты Даг Глатт привел скромную хоккейную команду из глубинки «Горцы» к небывалому успеху, но в одной игре мужчина повреждает руку и вынужден уйти из спорта. Но новая работа в страховой компании и тихая семейная жизнь Дагу не в радость, тем более что команда без своего лучшего игрока снова разучилась побеждать. Глатт чувствует ответственность за друзей-хоккеистов, обращается к своему злейшему врагу и вместе с ним возвращает «Горцам» былое величие и славу.
Много ли вы знаете канадских фильмов? Эта северная страна является постоянным местом съемок для голливудских картин, но свое собственное кино в стране лосей и кленового сиропа выходит нечасто. Канадская комедия 2011 года «Вышибала» стала неожиданным хитом не только на родине, но и во всем мире, т.ч. спустя шесть лет местные кинематографисты снова вернулись к излюбленной хоккейной теме. Картина стала режиссерским дебютом актера Джея Барушеля, а к своим ролям снова вернулись Лив Шрайбер, Элисон Пил, Марк-Андре Гронден и Шон Уильям Скотт из «Американского пирога», который во второй раз сыграл недотепистого, но очень доброго здоровяка Дага Глатта.
«Квест»
реж. Питер Дьюик
Группа молодых людей решает посетить популярный квест, где они должны найти выход из закрытого помещения, решив серию головоломок. Четверо друзей обнаруживают себя запертыми вместе с демоническим убийцей, который оказывается не актером, а вполне себе настоящим маньяком. За один час игроки должны решить все загадки и выбраться наружу, иначе в живых не останется никого.
Новый фильм ужасов В-категории играет на актуальности «живых квестов», которые в последние годы обрели бешеную популярность по всему миру (в Беларуси в том числе). От картины не стоит ожидать ничего сверхординарного – обычный слэшер с морем крови и крика, но своих поклонников фильм точно найдет. А вот у случайных зрителей кино может навсегда отбить желание участвовать в игровых квестах.