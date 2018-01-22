Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса
Новости России. Актриса Равшана Куркова удивила подписчиков новым образом. Девушка разместила в Instagram фотографии в гриме, в котором она выглядит девушкой-альбиносом.
Российская актриса надела парик с платиновым цветом волос и с помощью линз сменила цвет глаз на серо-голубой. Визажисты придали лицу Равшаны бледный оттенок, покрасили ресницы и брови в белый цвет.
Фото: instagram.com/rav_shana
Хештегами в Instagram девушка намекнула, что новый образ создаётся ради роли.
Поклонники прокомментировали фотографии актрисы.
«Ого! Вот это перевоплощение»,
«Как здорово!»,
«Снежная королева?»,
«Прекрасная альбиноска».
Фото: instagram.com/rav_shana
Равшана любит примерять разные образы и часто делится фотографиями со съёмок. В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует девушка в соцсетях.
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