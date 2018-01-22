Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса

Новости России. Актриса Равшана Куркова удивила подписчиков новым образом. Девушка разместила в Instagram фотографии в гриме, в котором она выглядит девушкой-альбиносом.

Российская актриса надела парик с платиновым цветом волос и с помощью линз сменила цвет глаз на серо-голубой. Визажисты придали лицу Равшаны бледный оттенок, покрасили ресницы и брови в белый цвет.