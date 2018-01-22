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Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса

22 января 2018 11:55
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Новости России. Актриса Равшана Куркова удивила подписчиков новым образом. Девушка разместила в Instagram фотографии в гриме, в котором она выглядит девушкой-альбиносом.

Российская актриса надела парик с платиновым цветом волос и с помощью линз сменила цвет глаз на серо-голубой. Визажисты придали лицу Равшаны бледный оттенок, покрасили ресницы и брови в белый цвет.

Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса-1

Фото: instagram.com/rav_shana

Хештегами в Instagram девушка намекнула, что новый образ создаётся ради роли.

Поклонники прокомментировали фотографии актрисы.

«Ого! Вот это перевоплощение»,

«Как здорово!»,

«Снежная королева?»,

«Прекрасная альбиноска».

Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса-4

Фото: instagram.com/rav_shana

Равшана любит примерять разные образы и часто делится фотографиями со съёмок. В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует девушка в соцсетях.

Что читает, где отдыхает и кто такой Клаус: обзор страницы Курковой смотрите здесь.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Равшана Куркова

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