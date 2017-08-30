Это сделал польский спортсмен: человек впервые смог переплыть Балтийское море

Новости Польши. Себастьян Карась войдет в историю не только как известный польский пловец, но и как первый человек, которому удалось переплыть Балтийское море. Преодолеть расстояние в сто километров и 804 метра 26-летний спортсмен смог за 28 с половиной часов.
Спортсмена сопровождало небольшое судно.
На страничке Себастьяна в социальной сети во время заплыва вели так называемый дневник, в котором рассказывали, как себя чувствует спортсмен, и что происходит в море на конкретный момент времени.
На некоторых отрезках пути высота волн достигала двух метров. А температура воды не превышала 20 градусов.
Видео, на котором запечатлено, как
Себастьян финиширует, опубликовано на странице спортсмена в Facebook.
Менее чем за сутки его посмотрели более 50 тысяч раз. Пользователи поздравляют пловца. Событие называют подвигом. Многие в комментариях отмечают: «Видео пересматривали по несколько раз», «Переполняет чувство невероятной гордости».
К слову, Балтийское море покорилось поляку лишь со второй попытки: в прошлом году Себастьян перервал заплыв спустя восемь часов. Тогда подвело здоровье.