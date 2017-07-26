Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» снимет мультсериал о принцессе с вредными привычками

Стриминговый сервис Netflix заказал создателю популярнейших мультсериалов для взрослых Мэтту Гроунингу 20 серий шоу «Разочарование».
Стриминговый сервис Netflix заказал создателю популярнейших мультсериалов для взрослых Мэтту Гроунингу 20 серий шоу «Разочарование».
Мэтт Гроунинг. Фото: ComicCon.com
В новом мультсериале зрителей ждет рассказ о полуразрушенном средневековом королевстве Дримленд (не о том, который в Минске) и его принцессе Бин. Героев ждут встречи со всевозможными мифическими существами, людоедами, бесами и самыми обычными дураками.
«Разочарование» расскажет о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как не унывать в мире, полном страдания и идиотов — несмотря на то, что вам говорят старейшины, чародеи и прочие придурки», — высказался по поводу нового шоу Мэтт Гроунинг.
Анимационным проектом займется студия Rough Draft Studios, которая работала над «Футурамой». Свои голоса тройке главных персонажей подарят Эбби Джейкобсон, Нат Фэксон и Эрик Андре. В озвучке нового мультсериала также примут участие Билли Уэст и Джон Ди Маджио, голосами которых в «Футураме» говорили Фрай и Бендер соответственно.
Выход первых десяти серий шоу запланирован на 2018 год.