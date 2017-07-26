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Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» снимет мультсериал о принцессе с вредными привычками

26 июля 2017 17:08
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Стриминговый сервис Netflix заказал создателю популярнейших мультсериалов для взрослых Мэтту Гроунингу 20 серий шоу «Разочарование».

Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» снимет мультсериал о принцессе с вредными привычками-1

Мэтт Гроунинг. Фото: ComicCon.com

В новом мультсериале зрителей ждет рассказ о полуразрушенном средневековом королевстве Дримленд (не о том, который в Минске) и его принцессе Бин. Героев ждут встречи со всевозможными мифическими существами, людоедами, бесами и самыми обычными дураками.

«Разочарование» расскажет о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как не унывать в мире, полном страдания и идиотов — несмотря на то, что вам говорят старейшины, чародеи и прочие придурки», — высказался по поводу нового шоу Мэтт Гроунинг.

Анимационным проектом займется студия Rough Draft Studios, которая работала над «Футурамой». Свои голоса тройке главных персонажей подарят Эбби Джейкобсон, Нат Фэксон и Эрик Андре. В озвучке нового мультсериала также примут участие Билли Уэст и Джон Ди Маджио, голосами которых в «Футураме» говорили Фрай и Бендер соответственно.

Выход первых десяти серий шоу запланирован на 2018 год.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Мэтт Гроунинг

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