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«Подарок в виде тебя»: невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе

26 июля 2017 15:34
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Новости США. 24 июля сержант морской пехоты Джошуа Ньювилл и летчик Эмили Лихан сыграли свадьбу в Нью-Йорке. Однако самым трогательным моментом церемонии стали клятвы молодоженов. Свою клятву невеста посвятила маленькому сыну супруга и малыш не смог сдержать свои эмоции.

«Подарок в виде тебя»: невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе-1

По традиции свадебные обеты пара посвящает друг другу. Однако Эмили решила сделать исключение, чтобы показать, насколько важен для нее сын мужа. Поэтому девушка зачитала свой обет четырехлетнему Гейджу.

Невеста успела произнести только первую фразу, после чего мальчик заплакал и обнял мачеху, которая сказала Гейджу «не плачь, крошка». Отец ребенка смотрел на происходящее с умилением, гордостью и после помог ребенку успокоиться.

«Подарок в виде тебя»: невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе-4

В своем послании Эмили отметила, что «хочет, чтобы Гейдж был в безопасности и приложил все усилия для того, чтобы стать хорошим человеком. Надеюсь, что ты узнаешь, что являешься особенным мальчиком, потому что ты помог мне стать той женщиной, которой я являюсь сейчас. Может не я подарила тебе жизнь, но жизнь сделала мне подарок в виде тебя».

После произнесения клятвы девушка обняла ребенка и расплакалась.

«Подарок в виде тебя»: невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе-7

Кстати, не все пары предпочитают традиционные свадьбы. Мы собрали истории тех, кто отказался от стандартных обменов кольцами в ЗАГСе – здесь подробнее.

# Свадьба # калейдоскоп # Джошуа Ньювилл # Эмили Лихан # Фотофакт

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