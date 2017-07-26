«Подарок в виде тебя»: невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе
Новости США. 24 июля сержант морской пехоты Джошуа Ньювилл и летчик Эмили Лихан сыграли свадьбу в Нью-Йорке. Однако самым трогательным моментом церемонии стали клятвы молодоженов. Свою клятву невеста посвятила маленькому сыну супруга и малыш не смог сдержать свои эмоции.
По традиции свадебные обеты пара посвящает друг другу. Однако Эмили решила сделать исключение, чтобы показать, насколько важен для нее сын мужа. Поэтому девушка зачитала свой обет четырехлетнему Гейджу.
Невеста успела произнести только первую фразу, после чего мальчик заплакал и обнял мачеху, которая сказала Гейджу «не плачь, крошка». Отец ребенка смотрел на происходящее с умилением, гордостью и после помог ребенку успокоиться.
В своем послании Эмили отметила, что «хочет, чтобы Гейдж был в безопасности и приложил все усилия для того, чтобы стать хорошим человеком. Надеюсь, что ты узнаешь, что являешься особенным мальчиком, потому что ты помог мне стать той женщиной, которой я являюсь сейчас. Может не я подарила тебе жизнь, но жизнь сделала мне подарок в виде тебя».
После произнесения клятвы девушка обняла ребенка и расплакалась.
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