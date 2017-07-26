«Подарок в виде тебя»: невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе

Невеста успела произнести только первую фразу, после чего мальчик заплакал и обнял мачеху, которая сказала Гейджу «не плачь, крошка». Отец ребенка смотрел на происходящее с умилением, гордостью и после помог ребенку успокоиться.

В своем послании Эмили отметила, что «хочет, чтобы Гейдж был в безопасности и приложил все усилия для того, чтобы стать хорошим человеком. Надеюсь, что ты узнаешь, что являешься особенным мальчиком, потому что ты помог мне стать той женщиной, которой я являюсь сейчас. Может не я подарила тебе жизнь, но жизнь сделала мне подарок в виде тебя».

После произнесения клятвы девушка обняла ребенка и расплакалась.