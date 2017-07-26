Молния: 10 фотографий ночного апокалипсиса с дождем в Минске

Новости Беларуси. 25 июля вечером в Минске начался сильный дождь, который не заканчивался почти до самого утра. Кроме ливня, сверкали молнии и были слышны раскаты грома.

Жители города не ожидали такого сильного дождя, поэтому кого-то непогода застала в дороге, кого-то в наземном общественном транспорте.

На многих городских дорогах образовались не лужи, а реки.

Мы собрали 10 снимков, показывающих вчерашний многочасовой дождь в Минске. Чаще всего пользователи в комментариях сожалели о том, что у них нет лодки или хотя бы непромокаемой обуви.

Июльская погода не устает удивлять.

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге шел такой сильный град, что на дорогах образовались сугробы – здесь подробнее.