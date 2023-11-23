Как пожарить яйца без сковороды и масла – гениальный лайфхак от повара

Повар поделилась лайфхаком, как приготовить яичницу без сковороды и масла. Этот способ подойдет для тех, кто ценит свое время и не любит мыть горы посуды после готовки.

Для приготовления понадобятся яйца, две бумажные тарелки и микроволновая печь, пишет The Mirror. Приступаем к рецепту: сначала нужно разбить два яйца на бумажную тарелку, затем положить сверху вторую тарелку и поставить в микроволновку на полной мощности (800-1000 Вт) примерно на полторы минуты. Если яиц больше, нужно подержать еще 30 секунд.

Готовый результат удивил пользователей Сети. Многие гурманы написали, что способ действительно рабочий и экономит много времени в сравнении с готовкой на сковороде.

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