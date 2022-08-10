Стали известны блюда из секретного меню Уильяма и Кейт Миддлтон, которые они едят в аэропорту

Стало известно, как встречают и чем кормят принца Уильяма, герцогиню Кейт Миддлтон и их детей в одном из аэропортов Лондона. Стоит такой прием удивительно дорого.



Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В аэропорту Хитроу Кембриджских обслуживает личный дворецкий, услуги которого стоят 3300 фунтов стерлингов за два часа [чуть больше 10 тысяч белорусских рублей – прим. ред.]. Принц Уильям и Кейт наслаждаются меню, которое отмечалось звездами Мишлен, и неограниченным количеством шампанского, сообщает Mirror со ссылкой на журнал Hello!



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Королевские особы пробуют роскошные блюда из сезонных британских продуктов от шеф-повара Джейсона Атертонома. На основное блюдо у четы – тушеная курица-барбекю с салатом из сельдерея, морской лещ или окунь на пару с пряностями. На десерт – выпечка с медом или шоколадный фондю со свежими фруктами и зефиром.