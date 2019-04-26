Какую причёску сделать, чтобы молодо выглядеть?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – парикмахер-модельер – Анастасия Шашко, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж» – Наталья Крылова, парикмахер-модельер – Анатолий Лазарев и парикмахер-модельер – Светлана Шатерник.

Какие причёски нужно носить людям в возрасте? Какие есть тенденции?

Наталья Крылова, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж»:

Ходить с прямыми, неуложенными волосами, не придав никакого направления, это не совсем правильно. У нас появляются с возрастом такие особенности на лице: какие-то линии, опускаются морщины – это все линии, которые не делают нас моложе. Чтобы женщина хорошо выглядела, это всё надо раскрывать.

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