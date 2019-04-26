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«Современное и очень эффективное средство». Чем укладывать волосы мужчинам?

26 апреля 2019 13:19
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Чем укладывать волосы мужчинам, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Это должно быть у каждой женщины! 6 средств по уходу за волосами

Наталья Крылова, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж»:
Мы говорили про причёски для мужчин. Очень хорошие есть пудры, воск, гели, но это каждый должен индивидуально подойти к тому, что ему надо сделать со своим волосом.

Анатолий Лазарев, парикмахер-модельер:
Я бы хотел добавить: из современных укладочных средств глина. Очень эффективное средство на сегодняшний момент для мужчин.

Почему важно, чтобы ребёнок сам выбирал себе причёску?

# Прически # калейдоскоп # Анатолий Лазарев # Фотофакт # Полезные советы

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