«Современное и очень эффективное средство». Чем укладывать волосы мужчинам?

Чем укладывать волосы мужчинам, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Это должно быть у каждой женщины! 6 средств по уходу за волосами

Наталья Крылова, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж»:

Мы говорили про причёски для мужчин. Очень хорошие есть пудры, воск, гели, но это каждый должен индивидуально подойти к тому, что ему надо сделать со своим волосом.

Анатолий Лазарев, парикмахер-модельер:

Я бы хотел добавить: из современных укладочных средств – глина. Очень эффективное средство на сегодняшний момент для мужчин.

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