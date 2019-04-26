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«Привет, волчица!» 80-ые возвращаются – какие стрижки сейчас в моде?

26 апреля 2019 13:18
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Какие стрижки сейчас в моде, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Наталья Крылова, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж»:
Каскадная стрижка сейчас очень актуальная. 80-ые возвращаются в моду. Каре уходит немного на задний план. Люди устают от однообразности, уже по городу идет масса этих каре...

И хочется сказать: «Привет, волчица!»

Наталья Крылова:
Да. «Привет, волчица!»

80-ые возвращаются, это значит, что у нас очень скоро будут чёлки на лоб, а всё остальное наверх, на сахарной воде?

Наталья Крылова:
Это Буратино называлось, да.

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# Прически # калейдоскоп # Наталья Крылова # Фотофакт # Мода

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