«Привет, волчица!» 80-ые возвращаются – какие стрижки сейчас в моде?

Какие стрижки сейчас в моде, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Какую причёску сделать, чтобы молодо выглядеть?

Наталья Крылова, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж»:

Каскадная стрижка сейчас очень актуальная. 80-ые возвращаются в моду. Каре уходит немного на задний план. Люди устают от однообразности, уже по городу идет масса этих каре...

И хочется сказать: «Привет, волчица!»

Наталья Крылова:

Да. «Привет, волчица!»

80-ые возвращаются, это значит, что у нас очень скоро будут чёлки на лоб, а всё остальное наверх, на сахарной воде?

Наталья Крылова:

Это Буратино называлось, да.

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