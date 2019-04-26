Что такое спред и вреден ли он?

Ольга Сергиеня, начальник технологического отдела ОАО «Минский маргариновый завод»: Наше предприятие уже более 65 лет производит майонез и у нас есть исторически сохранённые технологии, немного может быть на новом оборудовании, так и появляются новые рецептуры и упаковки. Конечно, майонез является неотъемлемым ингредиентом любого праздничного стола. Наши майонезы делаются на основе натуральных ингредиентов, из натуральных растительных масел.

Анастасия Пекарская, начальник отдела маркетинга и развития экспорта ОАО «Минский маргариновый завод»: Хочется презентовать нашу новинку. В наших торговых сетях появится майонез в дой-паке. Мы сделаем дизайн наиболее таким позитивным, ярким, чтобы было не только вкусно есть, но и вкусно его смотреть.

Мы хотим ещё презентовать такой продукт, как спред. В преддверии Пасхи этот продукт наиболее востребован. На нём можно печь куличи, намазывать на хлеб и добавлять в кашу, такой универсальный.

Что такое спред? Бытует мнение, подкреплённое медицинскими исследованиями, что спред – это, всё-таки, не самый полезный продукт для здоровья.

Ольга Сергиеня:

Слово «спред» вошло в обиход довольно давно, но всё равно не каждый потребитель понимает, что это означает. Это – лишь перевод с английского «намазывать». И, наоборот, медицинские исследования подтверждают, что спред более полезен, чем сливочное масло. Он не ведёт к увеличению холестерина в крови. Его смело можно считать, как аналог сливочного масла. Использовать для бутербродов, в первую очередь, чему, наверное, будет рада ещё и такая категория наших потребителей, как вегетарианцы, которые отказываются от животных жиров. И выпечка из него получается довольно достойная.