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Это должно быть у каждой женщины! 5 средств по уходу за волосами

26 апреля 2019 13:19
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Какие средства по уходу за волосами должны быть у каждого, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Наталья Крылова, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж»:
Это должен быть хороший шампунь, хороший ухаживающий бальзам и самое элементарное, что надо иметь термозащиту, защита от высоких температур, потому что мы все пользуемся электрощипцами и горячим феном. Ещё одна позиция, которая может быть, особенно у женщин, которые красят волосы, серумы для волос это такие жирненькие капельки, которые убирают такую сухость и придают эластичность волосу, чтобы он не разрыхлялся и не разламывался, потому что когда волос пересушенный, он немного ломается и в конце получается как бы оборванный. Последнее это стайлинг, это такой лак существует.

Это должно быть у каждой женщины! 5 средств по уходу за волосами-1

# Прически # калейдоскоп # Наталья Крылова # Фотофакт # Полезные советы

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