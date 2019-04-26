Это должно быть у каждой женщины! 5 средств по уходу за волосами

Какие средства по уходу за волосами должны быть у каждого, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Привет, волчица!» 80-ые возвращаются – какие стрижки сейчас в моде?

Наталья Крылова, председатель общественного объединения «Лига творческой молодёжи», директор международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж»:

Это должен быть хороший шампунь, хороший ухаживающий бальзам и самое элементарное, что надо иметь – термозащиту, защита от высоких температур, потому что мы все пользуемся электрощипцами и горячим феном. Ещё одна позиция, которая может быть, особенно у женщин, которые красят волосы, серумы для волос – это такие жирненькие капельки, которые убирают такую сухость и придают эластичность волосу, чтобы он не разрыхлялся и не разламывался, потому что когда волос пересушенный, он немного ломается и в конце получается как бы оборванный. Последнее – это стайлинг, это такой лак существует.