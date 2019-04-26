Согревались лесными отварами, от чесотки спасались берёзовым дёгтем. Какими средствами лечили во время ВОВ

Медики стали на войне ангелами-хранителями. Они спасали раненых посреди бомбёжек и пуль. Рвали одежду и парашюты на бинты. Благодаря им, в строй вернулось 73% бойцов. А вот потери среди самих врачей были на втором месте после пехоты. Но несмотря на всё, девушки со школьной скамьи рвались в медсёстры, чтобы приблизить победу.

Татьяна Политыко, заведующий сектором методической работы научно-просветительского отдела Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны:

Представьте, девчонка весит 45 кг, а раненый – 80-90, ещё нужно было вытаскивать обязательно с оружием, если не вытащишь с оружием, то ещё будешь и наказана, и не засчитают тебе, как спасённого раненого. Были медсёстры, которые даже вели в бой за собой. На территории Беларуси Зина Самсонова подняла в атаку целый батальон, когда погиб комбат, она погибла в этой атаке, но высота была взята. Валентина Мазанова, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда человек терял много крови, то рядом с этим раненым ложилась сестра и из вены в вену переливали кровь.

В 18 лет она стала саниструктором в Сибирской дивизии, а в 1944 году попала на 1-й Белорусский фронт. Жуткий крик раненых до сих пор в ушах. Донести до медсанбата на плаще-палатке удавалось не всех. Медсестра прощалась за бойцов с родными в письмах.

Валентина Мазанова:

Начались первые бои, первые перевязки, и меня ранило шальной пулей, перебило нижнюю челюсть, я не могла кушать. Один хирург 4 часа оперировал больного, у него был прострелен весь кишечник. Еле дошёл до сидения. Санитары принесли горячего чая, чтобы он пришёл в себя.

Если фронт хорошо снабжали медикаментами, то в партизанских рядах катастрофически не хватало ни лекарств, ни врачей. Согревались лесными отварами, от чесотки спасались берёзовым дегтем, от фурункулов – еловой смолой. Мыло варили из золы. Находили решения посреди леса. Болеть было некогда.

Татьяна Политыко:

Когда партизанам забрасывали оружие в мешках на парашютах, то обычно мешок внутри выстилали ватой, чтобы оружие не поломалось при падении. И потом вот эту вату стирали, кипятили и использовали тоже, как перевязочный материал. Иногда захватывали в трофеи даже интересные предметы, как например, зубную бор-машину, отряд мстителей Минской области, с помощью её зубной специалист, которого нашли, лечил партизанам зубы, но чаще всего это были обыкновенные плоскогубцы.

Валентина Мазанова:

На вшивость проверяли каждое утро. Ставили бочку, наливали воду. Вода кипела и паром голову мыли. Брали снег, котелок, растапливали и на улицу выходили, и друг другу поливали. Пережить войну Валентине Мазановой помогли молитвы и любовь. Будущего мужа она повстречала на фронте и вместе с ним дошла до Берлина. Там же и поженились.

Валентина Мазанова:

Сказали, кто хочет семью создать, можно расписаться в советском консульстве, ну и мы поехали, и расписались. Прожили 50 лет.