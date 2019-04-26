Тимати посвятил клип своему погибшему другу-«фабриканту»

Новости России. Тимати презентовал новый клип на песню «Помнишь», премьера которого состоялась в день рождения его погибшего друга – Ратмира Шишкова.

Кадр из клипа «Помнишь»

Слова трека и видеоряд наполнены грустью, горечью и сожалением о скоропостижной кончине товарища. Ведь для Тимати Шишков был не только близким человеком. Ещё в начале 2000-х юные исполнители познакомились на музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд» и сколотили группу «Банда» – веху, на основе которой сформировался нынешний лейбл Black Star.

Кадр из клипа «Помнишь»