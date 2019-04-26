Тимати посвятил клип своему погибшему другу-«фабриканту»

Новости России. Тимати презентовал новый клип на песню «Помнишь», премьера которого состоялась в день рождения его погибшего друга – Ратмира Шишкова.
Новости России. Тимати презентовал новый клип на песню «Помнишь», премьера которого состоялась в день рождения его погибшего друга – Ратмира Шишкова.
Кадр из клипа «Помнишь»
Слова трека и видеоряд наполнены грустью, горечью и сожалением о скоропостижной кончине товарища. Ведь для Тимати Шишков был не только близким человеком. Ещё в начале 2000-х юные исполнители познакомились на музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд» и сколотили группу «Банда» – веху, на основе которой сформировался нынешний лейбл Black Star.
Кадр из клипа «Помнишь»
Напомним, что Ратмир Шишков погиб двенадцать лет назад в автомобильной катастрофе. С тех пор Тимати не даёт забыть поклонникам легендарной группы о своем друге.
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