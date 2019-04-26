Прямой эфир

Тимати посвятил клип своему погибшему другу-«фабриканту»

26 апреля 2019 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Тимати презентовал новый клип на песню «Помнишь», премьера которого состоялась в день рождения его погибшего друга – Ратмира Шишкова.  

Тимати посвятил клип своему погибшему другу-«фабриканту»-1

Кадр из клипа «Помнишь»

Слова трека и видеоряд наполнены грустью, горечью и сожалением о скоропостижной кончине товарища. Ведь для Тимати Шишков был не только близким человеком. Ещё в начале 2000-х юные исполнители познакомились на музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд» и сколотили группу «Банда» – веху, на основе которой сформировался нынешний лейбл Black Star.  

Тимати посвятил клип своему погибшему другу-«фабриканту»-4

Кадр из клипа «Помнишь»

Напомним, что Ратмир Шишков погиб двенадцать лет назад в автомобильной катастрофе. С тех пор Тимати не даёт забыть поклонникам легендарной группы о своем друге.  

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт (смотрите здесь).     

# Звезды # калейдоскоп # Тимати # Ратмир Шишков

Другие новости рубрики

Все новости
Согревались лесными отварами, от чесотки спасались берёзовым дёгтем. Какими средствами лечили во время ВОВ
26 апреля 2019 07:56

Согревались лесными отварами, от чесотки спасались берёзовым дёгтем. Какими средствами лечили во время ВОВ

«Прекрасный вечер». Сергей Лазарев отдохнул в компании Ани Лорак и Филиппа Киркорова
26 апреля 2019 07:21

«Прекрасный вечер». Сергей Лазарев отдохнул в компании Ани Лорак и Филиппа Киркорова

«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом
25 апреля 2019 12:15

«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом