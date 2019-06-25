Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах

Как известно, человек на 50-75% состоит из воды. Огурцы состоят из воды на 95-97%. В каком то смысле, между людьми и огурцами есть нечто общее, возможно, именно это ощущение родственности вызывает у человека желание съесть зелёный овощ.

И поскольку у многих дачников на огородах уже зреют огурцы, мы решили узнать пять мифов об этих сочных растениях.

Миф 1. Огурцы нельзя есть вместе с помидорами.

Не вполне понятно, когда распространилась такая информация, однако она встревожила тех, кто регулярно нарезал эти овощи в салат. По словам врачей, «не так страшен чёрт, как его малюют».

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В желудке не появятся какие-то отложения солей, гнить овощи тоже не будут. Хотя лучше употреблять помидоры и огурцы раздельно, потому что у некоторых людей из-за одновременного поедания этих двух овощей может начаться повышенное газообразование.

Миф 2. Огурцы нельзя есть при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.

Лишь наполовину миф. Ощутимый вред огурцы могут принести только если есть их в очень больших количествах. В остальных случаях они лишь могут вызвать метеоризм, который усилит симптомы при заболеваниях ЖКТ.