Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах

Как известно, человек на 50-75% состоит из воды. Огурцы состоят из воды на 95-97%. В каком то смысле, между людьми и огурцами есть нечто общее, возможно, именно это ощущение родственности вызывает у человека желание съесть зелёный овощ.
И поскольку у многих дачников на огородах уже зреют огурцы, мы решили узнать пять мифов об этих сочных растениях.
Миф 1. Огурцы нельзя есть вместе с помидорами.
Не вполне понятно, когда распространилась такая информация, однако она встревожила тех, кто регулярно нарезал эти овощи в салат. По словам врачей, «не так страшен чёрт, как его малюют».
Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды
В желудке не появятся какие-то отложения солей, гнить овощи тоже не будут. Хотя лучше употреблять помидоры и огурцы раздельно, потому что у некоторых людей из-за одновременного поедания этих двух овощей может начаться повышенное газообразование.
Миф 2. Огурцы нельзя есть при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.
Лишь наполовину миф. Ощутимый вред огурцы могут принести только если есть их в очень больших количествах. В остальных случаях они лишь могут вызвать метеоризм, который усилит симптомы при заболеваниях ЖКТ.
Миф 3. В огуречной кожуре содержатся нитраты и вредные вещества.
На самом деле в кожуре нет ничего опасного, там концентрируются вещества, придающие огурцу вкус. Согласно некоторым сведениям, кожура даже очищает организм человека. С другой стороны, «хвостики» огурцов всё-таки можно срезать. Если огурцы мало поливались и долго находились под лучами Солнца, «хвостики» могут быть горькими.
Миф 4. Огурцы перегружают сердце.
Этот миф утверждает, что сердце перегружается из-за слишком большого количества воды в огурцах. Вообще, человек может умереть от водной интоксикации. Если выпить 7-10 литров воды (зависит от роста и веса человека), то нарушится водно-солевой обмен в организме, и человек умрёт. Так что если «наесть» огурцами 7-10 литров воды за сутки, то перегрузить сердце и умереть всё-таки можно.
Миф 5. Огурец способствует похудению.
Если есть только огурцы, то действительно можно похудеть. Дело в том, что в данном овоще всего 11–15 ккал на 100 г. Иными словами, питающийся одними огурцами человек не сидит на диете, а попросту голодает.
Самые полезные весенние овощи и травы
Если же говорить о том, что овощ каким-либо образом заставит организм тратить больше энергии и плавить жир, то это – миф.