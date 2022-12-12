Названа вероятная причина пожара в торговом центре в Балашихе

Новости России. Площадь пожара в торговом центре в Балашихе из-за обрушения кровли увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе инцидента пострадал охранник, он госпитализирован, ему уже оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за дождя. На месте продолжают работать экстренные службы: более 40 пожарных и 14 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. К этому моменту открытое горение ликвидировано. По факту пожара возбуждено уголовное дело.