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Названа вероятная причина пожара в торговом центре в Балашихе

12 декабря 2022 11:11
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Новости России. Площадь пожара в торговом центре в Балашихе из-за обрушения кровли увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина пожара в торговом центре в Балашихе-1

В ходе инцидента пострадал охранник, он госпитализирован, ему уже оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за дождя. На месте продолжают работать экстренные службы: более 40 пожарных и 14 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. К этому моменту открытое горение ликвидировано. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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# Пожар # Новости России # Фотофакт

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