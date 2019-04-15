Стихи, открытки и Пугачёва в пижамке. Аллу Борисовну трогательно поздравили её дети
Новости России. Младшие дети Аллы Пугачёвой трогательно поздравили маму с днём рождения. Видеозапись поздравления опубликовал на своей странице в Instagram Максим Галкин.
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«Поздравляем!», – прокричали Елизавета и Гарри Галкины.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Ребята прочитали стишки и обняли Аллу Борисовну. Пугачёва была очень растрогана и едва сдерживала слёзы радости. Был и занятный диалог.
«Мам! В этом платье тебя даже не узнать!», – сказал Гарри.
«Да. Это пижамка», – ответила Пугачёва.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Закончилось поздравление песенкой «Happy Birthday to You».
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15 апреля супруге Максима Галкина исполняется 70 лет. В честь этого события Алла Борисовна впервые за долгое время выступит с сольным концертом.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Пугачёва настолько занята подготовкой, что поклонники практически перестали её видеть.
Поэтому они были удивлены, когда артистка сменила имидж (подробнее здесь).