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Стихи, открытки и Пугачёва в пижамке. Аллу Борисовну трогательно поздравили её дети

15 апреля 2019 13:20
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Новости России. Младшие дети Аллы Пугачёвой трогательно поздравили маму с днём рождения. Видеозапись поздравления опубликовал на своей странице в Instagram Максим Галкин.  

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва  

«Поздравляем!», – прокричали Елизавета и Гарри Галкины.  

Стихи, открытки и Пугачёва в пижамке. Аллу Борисовну трогательно поздравили её дети-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Ребята прочитали стишки и обняли Аллу Борисовну. Пугачёва была очень растрогана и едва сдерживала слёзы радости. Был и занятный диалог.  

«Мам! В этом платье тебя даже не узнать!», – сказал Гарри.  

«Да. Это пижамка», – ответила Пугачёва.  

Стихи, открытки и Пугачёва в пижамке. Аллу Борисовну трогательно поздравили её дети-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Закончилось поздравление песенкой «Happy Birthday to You».  

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы  

15 апреля супруге Максима Галкина исполняется 70 лет. В честь этого события Алла Борисовна впервые за долгое время выступит с сольным концертом.  

Стихи, открытки и Пугачёва в пижамке. Аллу Борисовну трогательно поздравили её дети-7

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Пугачёва настолько занята подготовкой, что поклонники практически перестали её видеть. 

Поэтому они были удивлены, когда артистка сменила имидж (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Елизавета Галкина # Гарри Галкин # Видеофакт

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