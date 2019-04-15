Стихи, открытки и Пугачёва в пижамке. Аллу Борисовну трогательно поздравили её дети

Новости России. Младшие дети Аллы Пугачёвой трогательно поздравили маму с днём рождения. Видеозапись поздравления опубликовал на своей странице в Instagram Максим Галкин.

Ребята прочитали стишки и обняли Аллу Борисовну. Пугачёва была очень растрогана и едва сдерживала слёзы радости. Был и занятный диалог.

«Мам! В этом платье тебя даже не узнать!», – сказал Гарри.

«Да. Это пижамка», – ответила Пугачёва.