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Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

16 апреля 2019 08:37
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Новости России. 15 апреля Алла Пугачева отметила 70-летие. Певица встретила праздник в кругу самых близких, однако получала поздравления в течение всего дня.  

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва  

Коллеги и друзья отметили значимость певицы и ее вклад в музыкальное искусство. Многие назвали Пугачеву учителем и примером для подражания.    

Семья также трогательно поздравила Примадонну. Младшие дети артистки – Лиза и Гарри – прочитали маме стихи и подготовили самодельные открытки, а внуки Дени и Клавдия смастерили коллаж из фотографий, которым умилили бабушку.    

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы (смотрите здесь).    

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-1

Вот этот коллаж. Фото: instagram.com/dennyartview    

Вот как поздравляли Аллу Пугачеву.     

Кристина Орбакайте отметила, что ей всегда хочется просто прижаться к маме. Певица также показала в видео, как ее дети готовят бабушке сюрприз. 

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-4

Владимир Пресняков назвал Примадонну «учителем». 

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-7

Валерия

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-10

Лолита

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-13

Светлана Лобода призналась, что с нетерпением ждет концерта певицы, который она даст по случаю дня рождения, 17 апреля, в Кремлевском дворце. 

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-16

Полина Гагарина

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-19

Татьяна Навка

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-22

Анастасия Заворотнюк 

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем-25

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Кристина Орбакайте # Дени Байсаров # Лолита # Полина Гагарина # Татьяна Навка # Фотофакт

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