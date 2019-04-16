Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Новости России. 15 апреля Алла Пугачева отметила 70-летие. Певица встретила праздник в кругу самых близких, однако получала поздравления в течение всего дня.

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва

Коллеги и друзья отметили значимость певицы и ее вклад в музыкальное искусство. Многие назвали Пугачеву учителем и примером для подражания.

Семья также трогательно поздравила Примадонну. Младшие дети артистки – Лиза и Гарри – прочитали маме стихи и подготовили самодельные открытки, а внуки Дени и Клавдия смастерили коллаж из фотографий, которым умилили бабушку.