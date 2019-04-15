«Такая настойчивая и знает, чего хочет». Бьорндален рассказал, на кого похожа их с Домрачевой дочь

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален в большом интервью рассказал о жизни в Минске, своей супруге и дочке, любимой еде, а также о своей карьере и жизни после ее завершения. Интервью было опубликовано на YouTube-канале «COMMANDOS». Мы публикуем выдержки из беседы. О жизни в Минске «Моя жена из Минска. Мы живем здесь время от времени по паре недель, потому что мы много путешествуем, особенно зимой. Во время ЧМ я был в Швеции, мы проводим много времени в Австрии, конечно, в Норвегии. Там мы были подольше, потому что нужно было подготовиться к моей последней гонке, которая была в декабре. Скажем так, мы живем везде».

Фото: instagram.com/dadofun

О доме в Беларуси «Этот дом больше строит семья Дарьи. Ее родственники прекрасные архитекторы, поэтому я не руковожу строительством. Скорее, это дело Дарьи и ее семьи». «Фантастика». Бьорндален посетил Минское море и оценил снег (читать далее).

Фото: instagram.com/dadofun

Планирует ли получить белорусский паспорт «Посмотрим, сейчас мы переехали сюда ненадолго. Нам нравится это место. Все зависит от того, чем я буду заниматься. В этом году я работал на норвежском телевидении. Надо понять, чем я буду заниматься в следующем». Об отношении к алкоголю «Это правда, я не пью. Я не против алкоголя. Я не против вечеринок с алкоголем. Просто не пью, потому что я хочу быть лучшим в мире. Я знаю, что после алкоголя я не очень хорошо себя чувствую, мне может болеть голова, мне труднее тренироваться. Еще в 1992-1993 годах спорт не был таким чистым и прозрачным, мне не нравилось то, как люди тренировались. Я хотел быть кристально чистым и не принимать вообще ничего. Никакого алкоголя, никаких препаратов – в этом состояла моя концепция. Я не хотел идти ни на какие манипуляции». Чему Бьорндалена научила жена «Она воспринимает людей такими, какие они есть. Она очень глубокий человек. Она видит в человеке только хорошее. У всех есть положительные и отрицательные черты. Она умеет работать с положительными – делать их еще ярче. Мне очень нравится быть с ней. У нее есть талант. Она очень умная».

Фото: instagram.com/dadofun

Есть ли шанс, что Дарья Домрачева вернется в большой спорт «Я считаю, что она слишком рано закончила карьеру, как и Шипулин». На вопрос, может ли Дарья Домрачева вернуться в большой спорт, ее супруг ответил, что он не знает. «Может. Но я правда не знаю. Надеюсь. Они достигли своих целей. После этого сложно продолжать». Что Бьорндалену понравилось во время путешествия по Беларуси «Баня – это здорово. Это интересная культурная особенность. У нас тоже есть баня в Финляндии, но русская баня – это совершенно другая история. Вот эта вся долгая процедура с нахождением в бане, с едой. Все это так неспешно. Это здорово. Так что я почаще собираюсь ходить в баню».

Фото: instagram.com/dadofun

О белорусской кухне «Знаете, еда в Беларуси мне очень нравится. Похожа на ту, что раньше была в Норвегии. Эта картофельная страна – Норвегия тоже была такой. Мне очень нравится традиционная белорусская кухня». «Я не большой поклонник борща». На вопрос о том, какое блюдо является любимым спортсмен не смог ответить однозначно, отметив, что ему нравится много всего. «Может, драники. В Беларуси вкусное мясо, но не рыба. Мне не нравится белорусская рыба. В северных странах она гораздо лучше. А мясо – просто фантастическое. И еще здесь много разных вкусных супов». О танце с Дарьей Домрачевой «Это точно не моя идея. Я плохо танцую. У Дарьи хорошо получается. Мы готовились очень долго, и в итоге получилось классно». Кто главный в их семье «В данный момент – Ксения. Она такая настойчивая и знает, чего хочет. Мы многому у нее учимся, но она тоже должна у нас поучиться». Дарья Домрачева с дочкой испекли булочки и поздравили Бьорндалена (здесь подробнее).

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen

На кого больше похожа дочь «На обоих. По поведению она больше похожа на Дашу, но и на меня тоже, например, мимикой». Как Бьорндален отнесется к тому, что дочь решит стать профессиональной спортсменкой «Было бы здорово. Ведь у меня такой опыт. Если у нее будет интерес к профессиональному спорту, то, конечно, я ей помогу. Но сложно тренировать, когда у вас такие близкие отношения и когда это твой ребенок. Это большой вызов. Вы счастливчик, если у вас все получается. Но если не получается – это не удивительно. Как ни странно, иногда, когда вы настолько близки, очень сложно дать правильный совет».

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen

Хотят ли Бьорндален и Домрачева еще детей «Конечно. Но не слишком много. Я сам из большой семьи – нас пятеро детей, еще у меня есть две сестры. Тогда нам было очень хорошо вместе, но это было 45 лет назад. И тогда это было нормально иметь большую семью. Сейчас иметь больше двух детей – уже испытание. Поэтому я бы, наверное, хотел как раз двоих». Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится