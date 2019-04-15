«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери
Новости Франции. 15 апреля в Париже произошел пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении огня задействованы более 400 пожарных.
Но, похоже, спасти хотя бы часть мировой достопримечательности не удастся. Как сообщил в эфире BBC представитель Нотр-Дама, «от собора точно ничего не останется». Еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище.
Французские СМИ в свою очередь отмечают: степень разрушений такова, что Собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».
Уже обрушились знаменитый шпиль, часы и крыша Нотр-Дам де Пари. Вероятнее всего, причиной трагедии стали реставрационные работы, которые велись у фасада здания.
Президент страны Эммануэль Макрон экстренно отложил телевизионное обращение по итогам протестов «желтых жилетов» и направился к горящему Собору.
За пожаром наблюдают тысячи парижан и туристов. Движение по острову Сите перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало.
Отметим, Собор Парижской Богоматери – один из символов французской столицы. Его строили более 180 лет.