«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

Новости Франции. 15 апреля в Париже произошел пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении огня задействованы более 400 пожарных.

Но, похоже, спасти хотя бы часть мировой достопримечательности не удастся. Как сообщил в эфире BBC представитель Нотр-Дама, «от собора точно ничего не останется». Еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище.