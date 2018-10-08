Анна Ковальчук кардинально сменила имидж. Теперь она блондинка

Новости России. Актриса Анна Ковальчук кардинально сменила образ – теперь она блондинка.
Снимки в новом имидже появились в Instagram. Актриса стала ведущей новой программы для детей, где она рассказывает малышам сказки.
Новости России. Актриса Анна Ковальчук кардинально сменила образ – теперь она блондинка.
Снимки в новом имидже появились в Instagram. Актриса стала ведущей новой программы для детей, где она рассказывает малышам сказки.
Фото: instagram.com/annakovalchuk313
О своем новом образе Анна Ковальчук рассказала в интервью журналу «СтарХит». По словам актрисы, ей просто захотелось сменить образ.
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/annakovalchuk313
Анна Ковальчук:
Просто в жизни наступил период, когда захотелось быть светлой, хотя сказки в эфире могла бы рассказывать и брюнетка.
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/annakovalchuk313
Актриса отметила, что она «обожает детей и тайны» и быть ведущей программы для самых маленьких – ее «маленькая мечта».
Весной Оксана Федорова опубликовала фото в образе блондинки (смотрите здесь).