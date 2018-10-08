Анна Ковальчук кардинально сменила имидж. Теперь она блондинка

Новости России. Актриса Анна Ковальчук кардинально сменила образ – теперь она блондинка. Снимки в новом имидже появились в Instagram. Актриса стала ведущей новой программы для детей, где она рассказывает малышам сказки.

Фото: instagram.com/annakovalchuk313

О своем новом образе Анна Ковальчук рассказала в интервью журналу «СтарХит». По словам актрисы, ей просто захотелось сменить образ.

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/annakovalchuk313

Анна Ковальчук:

Просто в жизни наступил период, когда захотелось быть светлой, хотя сказки в эфире могла бы рассказывать и брюнетка.

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/annakovalchuk313