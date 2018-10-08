Прямой эфир

Анна Ковальчук кардинально сменила имидж. Теперь она блондинка

08 октября 2018 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Актриса Анна Ковальчук кардинально сменила образ – теперь она блондинка.

Снимки в новом имидже появились в Instagram. Актриса стала ведущей новой программы для детей, где она рассказывает малышам сказки.

Анна Ковальчук кардинально сменила имидж. Теперь она блондинка-1

Фото: instagram.com/annakovalchuk313

О своем новом образе Анна Ковальчук рассказала в интервью журналу «СтарХит». По словам актрисы, ей просто захотелось сменить образ.

Анна Ковальчук кардинально сменила имидж. Теперь она блондинка-4

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/annakovalchuk313

Анна Ковальчук:
Просто в жизни наступил период, когда захотелось быть светлой, хотя сказки в эфире могла бы рассказывать и брюнетка.

Анна Ковальчук кардинально сменила имидж. Теперь она блондинка-7

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/annakovalchuk313

Актриса отметила, что она «обожает детей и тайны» и быть ведущей программы для самых маленьких – ее «маленькая мечта».

Весной Оксана Федорова опубликовала фото в образе блондинки (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Анна Ковальчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже
07 октября 2018 16:43

«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже

«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске
07 октября 2018 13:17

«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото
07 октября 2018 12:32

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото