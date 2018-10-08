Целебные «обнимашки». Учёные выяснили, чем полезны объятия после ссоры

Новое исследование установило, что объятия после ссоры действительно помогают почувствовать себя лучше.

Как сообщает Daily Mail, исследователи также полагают, что после ссоры нужно держаться за руки. Это поможет улучшить настроение людей после ссоры, а эффект будет длиться еще и на следующий день.

В эксперименте принимали участие 400 человек. Команда из университета Карнеги-Меллона обнаружила, что объятия с человеком, с которым был спор. помогут избавиться от негативных чувств после конфликта.

Доктор Майкл Мерфи из Университета Карнеги-Меллона: «Прикосновения становятся важной темой в изучении социальных отношений взрослых людей. Межличностное прикосновение можно рассматривать с точки зрения поведения. Например, объятия и держание за руки указывают на привязанность. Интерес к данной теме подкрепляется и данными, свидетельствующими о том, что люди, которые чаще участвуют в межличностном контакте, обладают лучшими физическими и психологическими качествами. Теоретики считают, что ключевая польза прикосновений – это помощь в борьбе с пагубными последствиями психологического стресса».

Ссора с любимым человеком может быть неприятной во многих отношениях – как в психологическом, так и физиологическом плане.

Конфликт может вызвать чувство тревоги, паранойи, одиночества и депрессии.

Если это накапливается, то позже может представить угрозу психологическому состоянию человека.

Майкл Мерфи:

На понятийном уровне, прикосновение может притормозить эти последствия, появляется ряд положительных межличностных процессов, которые защищают от конфликта. Прикосновения связаны с повышением чувства защищенности, ощущением поддержки партнера, сближением, большей удовлетворенностью отношениями и более легким разрешением конфликтов.

Ранее исследования в основном фокусировались на роли прикосновения в романтических отношениях.

Новое исследование сосредоточилось на дружеских объятиях, которые люди используют с широким кругом людей.

Ученые пригласили для участия в эксперименте 404 человека. На протяжении 14 дней, каждый вечер ученые спрашивали их о том, участвовали ли они в конфликтах, как они их решали, а также об их самочувствии после ссор.

Тем, кто обнимался или держался за руки, были заданы следующие вопросы: как часто они обычно обнимаются, часто ли они обнимаются после ссоры и как они чувствуют после объятий.

Объединив результаты, ученые заметили четкую взаимосвязь между объятиями и настроением.

Те участники, которые обнимали людей после ссоры, чувствовали себя гораздо лучше и реже подвергались негативным эмоциям. Объятия помогали улучшить настроение даже на следующий день.

«Мы предполагали, что люди, переживающие конфликты, будут испытывать более негативные эмоции, как в день ссоры, так и на следующий день. Далее мы узнали, что эти эмоции будут слабее для тех, кто обнимается после ссоры», – сказал доктор Мерфи.

Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования, результаты опроса показывают, что объятия могут быть простым, но эффективным методом оказания поддержки людям.

Мерфи добавил: «Это исследование еще находится на ранней стадии. У нас еще есть вопросы относительно того, когда, как и кому объятия помогают больше всего».