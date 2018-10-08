Человек, который умирал 9 раз. Как живет 29-летний парень, чьё сердце постоянно останавливается

Новости Великобритании. Молодой человек рассказал, как он живет с болезнью, которое регулярно заставляет его сердце останавливаться.
По информации Daily Mail, у Джейми Пула из Лондона, постоянно останавливается сердце. Это началось, когда парню было 20 лет.
У Пула – гипертрофическая кардиомиопатия, однако врачи говорят, что его сердце выдержит еще максимум пять лет.
Первое, что спрашивает мама у 29-летнего Джейми, когда звонит ему каждый раз, – «Ты умирал на этой неделе?», но, несмотря на тяжелое заболевание, парень старается наслаждаться жизнью.
Он называет лестницы своими «смертельными врагами», да и по совету врачей Джейми должен избегать физических нагрузок, однако парень путешествует по всему миру и даже занимался сноубордом в Альпах.
Гипертрофическая кардиомиопатия у Пула с рождения, это состояние, при котором часть сердечной мышцы утолщается. В результате этого работа сердца нарушается, а это ведёт к фатальным осложнениям.
Некоторые люди могут жить с данным заболеванием и не страдать от серьезных последствий, однако Джейми говорит, что его случай более сложный и опасный. Он страдает от остановок сердца.
Врачи установили парню электронное устройство, которое может автоматически запустить его сердце при остановке.
«Первый раз это произошло в 20 лет, тогда врачам понадобилось 45 минут сердечно-легочной реанимации, чтобы спасти мою жизнь. Когда через неделю я вышел из комы, мне рассказали о том, что произошло. Второй раз я был у двоюродного брата. У меня просто закружилась голова. Помню, как очнулся и подумал: «Я действительно был у брата или всё это было сном?»
Следующие два года Джейми прожил без проблем с сердцем, однако когда он переехал в Лондон, всего за три недели у него произошло четыре приступа.
Третий, четвертый, пятый и шестой раз произошли, пока парень шел на работу. После этих случаев молодой человек решил взять перерыв на работе.
Пул говорит, что в эти моменты он чувствует, будто покидает свое тело, при этом видит белый свет, который потом меняется на золотой.
Он называет это своей «восемь секунд смерти», когда точно знает, что происходит, но ничего не может с этим поделать.
«Седьмой раз произошел во время обеда. Начался дождь и я пробежался до кафе, где я обедаю. Когда я вернулся в офис, я почувствовал, что сейчас мое сердце остановится. После это я очнулся во время того, как мои коллеги поднимали мою голову с пола. В восьмой раз все произошло в аэропорту в Австралии, куда я вернулся продлить свою британскую визу. Это был один из самых неловких моментов в моей жизни, потому что когда медики добрались до меня, им пришлось снять с меня рубашку и побрить на глазах у испуганных людей, чтобы сделать ЭКГ. Девятый, и последний на данный момент раз, произошел в больнице. К сожалению, врачи отключили мой аппарат, чтобы я позанимался на беговой дорожке во время физиотерапии. Я помню, как физиолог стукнул по кнопке аварийной остановки на беговой дорожке. Он закричал: «Мне срочно нужна помощь», и в этот момент я рухнул и потерял сознание. Я очнулся во время сердечно-легочной реанимации».
Джейми Пул:
Я не особо верю в жизнь после смерти, или в какие-либо другие чудеса. Я и сейчас не уверен в том, что я видел, но теперь я могу понять, почему люди считают, что там за гранью что-то есть.
В будущем Джейми ожидает пересадки сердца, так как врачи все чаще говорят, что у него в запасе остались считанные годы.
«Три года назад у меня был самый страшный прием у врача, где мне сообщили, что скорее всего через пять лет мое сердце перестанет биться навсегда. Это был одни из самых депрессивных мыслей в моей жизни. Поэтому трансплантация может быть единственной возможностью, которая способна продлить мою жизнь. И кто знает, может быть я доживу до того дня, когда для пересадки сердца уже не надо будет ждать донорского органа, а сердце вырастят из стволовых клеток».
«Совет, который я могу дать после своего опыта – это просто наслаждайтесь мелочами в жизни, не воспринимайте их как должное и внимательно относитесь к этим моментам. Также знайте, что воспоминания более ценны, чем вещи».
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