Человек, который умирал 9 раз. Как живет 29-летний парень, чьё сердце постоянно останавливается

Новости Великобритании. Молодой человек рассказал, как он живет с болезнью, которое регулярно заставляет его сердце останавливаться.

По информации Daily Mail, у Джейми Пула из Лондона, постоянно останавливается сердце. Это началось, когда парню было 20 лет.

У Пула – гипертрофическая кардиомиопатия, однако врачи говорят, что его сердце выдержит еще максимум пять лет.

Первое, что спрашивает мама у 29-летнего Джейми, когда звонит ему каждый раз, – «Ты умирал на этой неделе?», но, несмотря на тяжелое заболевание, парень старается наслаждаться жизнью.

Он называет лестницы своими «смертельными врагами», да и по совету врачей Джейми должен избегать физических нагрузок, однако парень путешествует по всему миру и даже занимался сноубордом в Альпах.

Гипертрофическая кардиомиопатия у Пула с рождения, это состояние, при котором часть сердечной мышцы утолщается. В результате этого работа сердца нарушается, а это ведёт к фатальным осложнениям.

Некоторые люди могут жить с данным заболеванием и не страдать от серьезных последствий, однако Джейми говорит, что его случай более сложный и опасный. Он страдает от остановок сердца.

Врачи установили парню электронное устройство, которое может автоматически запустить его сердце при остановке.

«Первый раз это произошло в 20 лет, тогда врачам понадобилось 45 минут сердечно-легочной реанимации, чтобы спасти мою жизнь. Когда через неделю я вышел из комы, мне рассказали о том, что произошло. Второй раз я был у двоюродного брата. У меня просто закружилась голова. Помню, как очнулся и подумал: «Я действительно был у брата или всё это было сном?»