Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла?

Вот-вот начнется предновогодняя суета с выбором подарков и украшением домов. И, конечно, новогоднее настроение невозможно создать без главного символа праздника – ёлки. Как же выбрать новогоднюю красавицу? На что обращать внимание?

В последние годы все большую популярность набирают искусственные ёлки. Они уж точно простоят все праздники и будут вас радовать не один год. Простота в хранении – еще один плюс. Она компактно складывается и не занимает много места. Однако насколько этот выбор экологичен? В большинстве случаев такое дерево изготавливается из ПВХ, который выделяет вредные для здоровья фенолы и формальдегиды. Конечно, в основном это касается дешёвых товаров. Еще один минус – утилизация, ведь это пластик, который самостоятельно будет разлагаться очень долго.

Чтобы узнать о всех нюансах выбора живой ели, мы отправились на ёлочный базар. Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм Мы советуем позаботиться о покупке заблаговременно. Чем ближе праздник, тем меньше выбор. И ещё, ёлочным шопингом лучше заняться в первой половине дня – при хорошем дневном освещении.

Евгений Семенчук, руководитель ёлочного базара:

В Беларуси самые популярные три вида ели: пихта Нордмана, ель европейская и голубая колючая. Преимущество кадки – то, что она стоит дольше практически в два раза, имеет более ярко выраженный запах, не требуется подставка. Вероятность приживания дерева, если сразу купить и посадить в грунт, 50 на 50.

Обычная зеленая ель – самая популярная, знаменитая, которую привыкли видеть давно, и которые есть во всех лесах и во всех новогодних передачах. Более премиальный сегмент ели на данный момент – пихта. Она не осыпается, как обычная ель. Момент подсыхания – она опускает свои иголочки, и они не падают, не застилают зеленый ковер. Ёлки не колются, они имеют пушистую форму, густота хорошая. Ребёнок может дотронуться и никогда себя не поранит.

Заранее измерьте место, куда вы планируете поставить ёлку. Запишите параметры и возьмите с собой рулетку. Ведь маленькое дерево может затеряться в пространстве, а очень большое – займёт его слишком много.

Обратите внимание и на цвет. Жёлтый и оранжевый говорят о том, что ёлка старая и обезвоженная. Такая вряд ли доживет до боя курантов.

Евгений Семенчук:

Ёлка должна быть плотной и тяжёлой, потому что она имеет свою воду внутри, поэтому она не сильно лёгкая. Веточки должны гнуться, это говорит о том, что они свежие и в них существует влага. Можно протянуть пару раз по веточке, должно упасть не более 20 иголок с любой ветки – это тоже говорит о том, что ель достаточно свежая, недавно привезённая из леса.

Для домашнего использования, чтобы продлить срок службы ели, существует такое понятие, как обновить ствол. Нужно обязательно осуществить подрезку для того, чтобы питание воды проходило лучше и ёлка простояла дольше.

Если у вас нет желания покупать живую ёлку – к этому вопросу можно подойти творчески и сделать её собственными руками. Вариантов здесь огромное количество – от ниток и клея ПВА до макарон. Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс