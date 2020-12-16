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Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла?

16 декабря 2020 08:18
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Вот-вот начнется предновогодняя суета с выбором подарков и украшением домов. И, конечно, новогоднее настроение невозможно создать без главного символа праздника – ёлки. Как же выбрать новогоднюю красавицу? На что обращать внимание?

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -1

В последние годы все большую популярность набирают искусственные ёлки. Они уж точно простоят все праздники и будут вас радовать не один год. Простота в хранении – еще один плюс. Она компактно складывается и не занимает много места. Однако насколько этот выбор экологичен? В большинстве случаев такое дерево изготавливается из ПВХ, который выделяет вредные для здоровья фенолы и формальдегиды. Конечно, в основном это касается дешёвых товаров. Еще один минус – утилизация, ведь это пластик, который самостоятельно будет разлагаться очень долго.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -4

Чтобы узнать о всех нюансах выбора живой ели, мы отправились на ёлочный базар. 

Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм

Мы советуем позаботиться о покупке заблаговременно. Чем ближе праздник, тем меньше выбор. И ещё, ёлочным шопингом лучше заняться в первой половине дня – при хорошем дневном освещении.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -7

Евгений Семенчук, руководитель ёлочного базара:
В Беларуси самые популярные три вида ели: пихта Нордмана, ель европейская и голубая колючая. Преимущество кадки то, что она стоит дольше практически в два раза, имеет более ярко выраженный запах, не требуется подставка. Вероятность приживания дерева, если сразу купить и посадить в грунт, 50 на 50.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -10

Обычная зеленая ель – самая популярная, знаменитая, которую привыкли видеть давно, и которые есть во всех лесах и во всех новогодних передачах.

Более премиальный сегмент ели на данный момент – пихта. Она не осыпается, как обычная ель. Момент подсыхания – она опускает свои иголочки, и они не падают, не застилают зеленый ковер.

Ёлки не колются, они имеют пушистую форму, густота хорошая. Ребёнок может дотронуться и никогда себя не поранит.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -13

Заранее измерьте место, куда вы планируете поставить ёлку. Запишите параметры и возьмите с собой рулетку. Ведь маленькое дерево может затеряться в пространстве, а очень большое – займёт его слишком много.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -16

Обратите внимание и на цвет. Жёлтый и оранжевый говорят о том, что ёлка старая и обезвоженная. Такая вряд ли доживет до боя курантов.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -19

Евгений Семенчук:
Ёлка должна быть плотной и тяжёлой, потому что она имеет свою воду внутри, поэтому она не сильно лёгкая. Веточки должны гнуться, это говорит о том, что они свежие и в них существует влага. Можно протянуть пару раз по веточке, должно упасть не более 20 иголок с любой ветки – это тоже говорит о том, что ель достаточно свежая, недавно привезённая из леса.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -22

Для домашнего использования, чтобы продлить срок службы ели, существует такое понятие, как обновить ствол. Нужно обязательно осуществить подрезку для того, чтобы питание воды проходило лучше и ёлка простояла дольше.

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -25

Если у вас нет желания покупать живую ёлку – к этому вопросу можно подойти творчески и сделать её собственными руками. Вариантов здесь огромное количество – от ниток и клея ПВА до макарон.

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс

Как выбрать живую ёлку и как правильно за ней ухаживать, чтобы дольше простояла? -28

Такой символ Нового года будет отличаться от всех других и сможет как-то по-особому украсить ваш дом. К тому же, если у вас не хватает пространства или в квартире живут очень активные дети – изделие может ставиться на подоконник.

# Дерево # калейдоскоп # Вера Позняк # Фотофакт # Полезные советы

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