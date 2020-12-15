Эльфы и светящиеся деревья на Октябрьской площади. Как украсили Минск к Новому году

Как украсили Минск к Новому году, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В полярном экспрессе ЦУМа прописались эльфы. Они наряжают елку, шьют волшебные колпачки и готовят подарки. Все от белорусских производителей. Сказку для отечественных брендов сочинили и в городском универмаге.

Инесса Соломатина, заведующая сектором художественно-оформительских работ ОАО «ГУМ»:

В этом году мы пошли по системе хендмейд. Как в старые добрые времена, мы из бумаги делали в детстве веера, сейчас мы сделали такое декоративное панно из цветного картона. Витрины сделаны по цветовой гамме, монохромные: зеленый, оранжевый, фиолетовый. Фотографируются. Много кто пишет прекрасные отзывы, кто-то приходит даже лично в мастерскую и благодарит за наши витрины.

Но на этом праздничные селфи не заканчиваются. Внутри – шикарная елка до потолка и уютные фотозоны с камином и санями.

Не расстались и с трогательными полотнами от Анны Силивончик, которые украшали витрины прошлой зимой. Декорации со вкусом детства разместили на лестнице. В предпраздничной суете найдите минутку для волшебства.

На Октябрьской площади скоро можно будет прогуляться по серебристой роще и загадать желание. Мастера посадили светящиеся деревья и налаживают контакт. Всего же Минск примерит на себя три тысячи гирлянд. Мерцающие бусы длиной почти 150 километров украсят улицы и фасады.

Евгений Потапович, мастер электросетевого района №5 УП «Мингорсвет»:

Будут кое-где еще расставлены объемные световые фигуры в виде шаров, такие будут на «БелЭкспо», возле Дворца Независимости, возле Московского исполкома, возле Дворца детей и молодежи. В местах проведения мероприятий будут еще какие-то дополнительные световые дожди. Свет будет теплый, белый под зимний пейзаж, холодный, белый, возможно, где-то с синевой морозной.

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году В этом году минчанам посчастливилось создать наряд для главной елки. 107 столичных предприятий приняли участие в конкурсе новогодних игрушек. Первое место у Минского хладокомбината №2 и рисунка в виде мороженого. Серебро у Минского завода гражданской авиации и эскиза с самолетами.

До 15 декабря новогодний марафет планируют завершить. А это 35 метров чудес, 3 тысячи игрушек и гирлянды, вывешенные вровень для яркой праздничной картинки.