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Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа

15 декабря 2020 09:01
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Мария Кронда, корреспондент:
Сегодня вместе с декоратором интерьеров поможем зимней сказке поселиться и у нас на окнах.

Елена Дежинская, декоратор интерьеров:
Мы будем делать снежинки с помощью трафаретов и бумаги. Нам понадобятся: белая или цветная бумага, ножницы, скотч, трафарет и искусственный снег.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -1

Складываем бумагу таким образом.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -4

Далее нам нужно отрезать лишний край. В идеале ножницы должны быть острыми, чтобы было удобнее это все делать.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -7

Нужно следить за тем, чтобы вот этот край, который у нас перегибается, был все время в одном месте, т. е. такое основное место сгиба, чтобы не потерять.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -10

Я люблю, когда у нас максимально много сгибов. Вот это последний, который можно сделать.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -13

Берем ножницы чуть поменьше, можно взять маникюрные ножницы. Сам этот размер будет великоват для нашего окна, но если у вас стандартные окна, как в любой квартире, то можно остановиться, по этому контуру вырезать. Я уберу половину нашего размера. 

Дальше отрезаем серединку и идем к самой форме, я импровизирую в этих моментах. Начинаю с центральной части.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -16

Теперь идем к внешнему краю снежинки, хочу сделать его более круглым. Возле носика я решила сделать такой небольшой треугольничек.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -19

Наша снежинка уже готова.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -22

Приступаем к украшению окна.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -25

Мария Кронда:
Почему такие снежинки из детства актуальны и сегодня?

Елена Дежинская:
Потому что снежинка – это символ зимы.

Сейчас у нас будет второй способ. Мы берем искусственный снег и используем трафарет.

Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа -28

Оформляйте свои окна, создавайте уют, теплоту и классную новогоднюю атмосферу.

# Новый год # калейдоскоп # Мария Кронда # Елена Дежинская # Фотофакт # декор

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