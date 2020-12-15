Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа

Мария Кронда, корреспондент:

Сегодня вместе с декоратором интерьеров поможем зимней сказке поселиться и у нас на окнах. Елена Дежинская, декоратор интерьеров:

Мы будем делать снежинки с помощью трафаретов и бумаги. Нам понадобятся: белая или цветная бумага, ножницы, скотч, трафарет и искусственный снег.

Складываем бумагу таким образом.

Далее нам нужно отрезать лишний край. В идеале ножницы должны быть острыми, чтобы было удобнее это все делать.

Нужно следить за тем, чтобы вот этот край, который у нас перегибается, был все время в одном месте, т. е. такое основное место сгиба, чтобы не потерять.

Я люблю, когда у нас максимально много сгибов. Вот это последний, который можно сделать.

Берем ножницы чуть поменьше, можно взять маникюрные ножницы. Сам этот размер будет великоват для нашего окна, но если у вас стандартные окна, как в любой квартире, то можно остановиться, по этому контуру вырезать. Я уберу половину нашего размера. Дальше отрезаем серединку и идем к самой форме, я импровизирую в этих моментах. Начинаю с центральной части.

Теперь идем к внешнему краю снежинки, хочу сделать его более круглым. Возле носика я решила сделать такой небольшой треугольничек.

Наша снежинка уже готова.

Приступаем к украшению окна.

Мария Кронда:

Почему такие снежинки из детства актуальны и сегодня? Елена Дежинская:

Потому что снежинка – это символ зимы. Сейчас у нас будет второй способ. Мы берем искусственный снег и используем трафарет.